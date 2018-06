Přerovští úředníci jsou dle kraje podjatí, dostavbu D1 má řešit Olomouc

Kraj vyhověl námitce ekologických organizací, které poukazovaly na možné politické ovlivňování přerovského stavebního úřadu ze strany tamního primátora Vladimíra Puchalského.

„Vyhověli jsme námitce systémové podjatosti, kterou vznesly spolky Voda z Tetčic a Děti Země. Hlavním důvodem bylo vystupování pana primátora v médiích a značný politický význam dané věci. Řízení jsme delegovali na Magistrát města Olomouce,“ potvrdila Hana Mazurová, vedoucí oddělení stavebního řádu odboru strategického rozvoje krajského úřadu.

Ekologickým organizacím se nelíbily Puchalského mediální výroky na jejich adresu. Primátor už dlouho otevřeně kritizuje hlavně hnutí Děti Země, které napadá všechna povolovací řízení ke stavbě, jelikož nesouhlasí s trasou D1 mezi přerovským Předmostím a Říkovicemi.

Nervozita vedení města přitom stoupá, neboť dokončení dálnice pro něj bude vysvobozením z patové dopravní situace. Poslední úsek D1 má totiž sloužit jako obchvat Přerova.

Předseda Dětí Země Miroslav Patrik rozhodnutí přivítal. „Jsme rádi, že to takto dopadlo. Doufejme, že územní řízení bude nyní probíhat férovým způsobem a nebudou v něm tak velké politické tlaky jako v Přerově,“ řekl Patrik.

To, že by stěhování spisu významně zdrželo celé územní řízení, si nemyslí. „V Přerově by možná pokračovaly zbytečné šarvátky a zákopová válka. Takto to bude průhlednější, jednodušší a možná i rychlejší,“ dodal.

Primátor nechal vylepit plakáty s kontakty na šéfa ekologů

Primátor Vladimír Puchalský nechtěl verdikt hejtmanství komentovat, protože se o něm dozvěděl až z médií. „Neznám odůvodnění, proto k tomu nemohu nic říct,“ vysvětlil.

V dřívějším prohlášení nicméně jakýkoliv politický nátlak na pracovníky stavebního úřadu odmítl.

„Na nikoho netlačím. Zastávám svůj svrchovaný samosprávný názor jako starosta tohoto města. S výkonem státní správy nemám a ani nesmím mít nic společného,“ prohlásil Puchalský.

Kroky spolku Děti Země nicméně kritizuje už dlouho. Loni dokonce nechal v Přerově vylepit plakáty s výzvou, aby obyvatelé ohledně dostavby dálnice kontaktovali přímo předsedu hnutí Miroslava Patrika. Na letáku, který všichni Přerované dostali také do schránek, zveřejnil i Patrikovo telefonní číslo a e-mailovou adresu. Šéf hnutí pak dostal řadu nenávistných zpráv.

Přerov není prvním místem, kde Děti Země s námitkou na systémovou podjatost uspěly. Úřady jim vyhověly i v případě spalovny odpadů v Chotíkově u Plzně nebo přesunu hlavního nádraží v Brně.

Termín systémová podjatost se v českém právním prostředí začal objevovat po dřívějším rozsudku Nejvyššího správního soudu. Na jeho základě soudy nižší instance už několikrát uznaly, že úředníci stavebních úřadů nejsou dostatečně nezávislí k posuzování konkrétních staveb.

Změna úřadu může zpozdit vydání rozhodnutí o další měsíce

Přerovský stavební úřad bude podle jeho vedoucího Pavla Juliše předávat do Olomouce spis, ve kterém už nic nechybí. „Byli jsme připraveni vydat změnu územního rozhodnutí,“ podotkl.

Juliš se domnívá, že rozhodnutí krajského úřadu může územní řízení zdržet o měsíce.

„Nevím sice, jak je formulováno zdůvodnění, ale hrozí, že podjatý není jen stavební úřad. Budou se zřejmě muset pořizovat stanoviska dotčených orgánů, která byla vydána už naším úřadem. Jde minimálně o sedm správních orgánů, které sídlí na našem magistrátu,“ upozornil.

Ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala doufá, že zdržení územního řízení nebude zásadní.

„Pro nás je důležité, že máme partnera a můžeme pokračovat,“ sdělil k poslednímu vývoji kolem stavby, již má na starosti.

Poslední úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi bude dlouhý asi deset kilometrů, náklady na stavbu se odhadují na osm miliard korun.