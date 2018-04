Doprovodný program Dne Země začíná! Úvodní besedy osloví milovníky zvířat

Do letošního Dne Země s podnázvem „Lesní dobrodružství“ se opět zapojilo mnoho škol a neziskových organizací. Hlavní program proběhne tradičně na náměstí Republiky v Havířově, a to v pátek 27. dubna od 8:30 do 12 hodin.