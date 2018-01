Místa, kde se potkává celé Brno: vládne chaos a neukáznění chodci

„Obecně lze říct, že brněnské dopravní uzly nabízí prostor pro zlepšení. Například žádný z nich není kompletně zastřešený. Problematická je i jejich přehlednost pro náhodné cestující. Situace se zlepšila zavedením přehledných plánků, ale i tak chybí ucelený informační systém,“ řekl dopravní specialista Kanceláře architekta města Brna Martin Všetečka, jenž nejvytíženější místa pro MF DNES zhodnotil.

1 Mendlovo náměstí: zatím přistaví kavárnu a WC

Od jedné zastávky ke druhé často lidé pobíhají a hledají navazující spoj i na Mendlově náměstí. O jeho kompletní rekonstrukci se přitom mluví už řadu let. Kritici o něm říkají, že nepřipomíná náměstí, ale spíš jedno velké nádraží. Řešení zastávek působí na spoustu cestujících chaoticky, navíc jako jedinému velkému dopravnímu uzlu ve městě mu v blízkosti chybí veřejné záchody.

Obor dopravy brněnského magistrátu v současné době vypracovává studii, která prověří možná řešení, jak nejlépe dopravu vést. Zvažovanou variantou je vybudování průrazu z Mendlova náměstí do Hybešovy ulice, kterým by jezdily tramvaje číslo 1. Linka by tak už neobsluhovala zastávku Václavská.

„Takovou revoluci nejde udělat jen tak. Bude to ještě běh na hodně dlouhou trať, klíčové rozhodnutí nás teprve čeká. Tedy zda se vydat cestou výrazných zásahů a vybudovat průrazy, nebo udělat drobnější úpravy, které ale obrátí toky hromadné a individuální dopravy jinými směry,“ předestřel možnosti náměstek brněnského primátora Martin Ander (SZ).

Na výraznou proměnu Mendlova náměstí si tedy lidé ještě počkají, městská část Brno-střed se ale začátkem prosince pustila do oživení navazujícího prostoru mezi přilehlými ulicemi Veletržní a Výstavní.

„Původní zeleň i s významným dubem zůstane zachována. A přidáme nové stromy, například okrasné třešně a několik javorů. Pro posezení přibudou lavičky s pergolou a kavárna. Úpravou projde i přilehlá trolejbusová zastávka, jejíž prostor rozšíříme tak, aby nabídla potřebný komfort a bezpečnost cestujícím,“ popsala změny mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

Zmíněné úpravy jsou naplánovány do 30. června a městskou část vyjdou na 13 milionů korun. Radnice se na ně připravovala dva roky, součástí je také vybudování chybějících veřejných toalet. Připravované změny v dopravě se navíc tohoto prostoru už nijak nedotknou.

2 Uzel v Králově Poli kompletně zrekonstruují

Omšelá budova vlakového nádraží s oprýskanými zdmi a nejistí cestující, kteří se rozhlížejí, odkud jim vyjíždí navazující spoj. Zastávka Královo Pole – nádraží příliš lichotivý pohled nenabízí. To by se ale do pár let mělo změnit. Nádražní budova dostane novou podobu a zastávky pro MHD i regionální autobusy čekají škatulata.

„Momentálně se celý přednádražní prostor aktivně řeší. U nádražní budovy, kterou spravuje Správa železniční dopravní cesty, má vzniknout parkoviště typu park and ride pro 250 až 300 aut. Vedle vyroste administrativní objekt, do něhož umístíme Českou poštu, městskou policii a celní správu,“ sdělila starostka městské části Královo Pole Karin Karasová (ANO).

Na novou polohu zastávek teď odborníci zpracovávají projektovou dokumentaci, která by podle Karasové mohla být hotová už do několika týdnů. Celková rekonstrukce prostoru by pak měla začít kolem roku 2020. „Když se postaví park and ride, pohyb před nádražím se mnohem zvýší. Chceme proto zajistit větší komfort a bezpečnost cestujících tak, aby pohodlně nastoupili a vystoupili co nejblíž k nádražní budově,“ nastínila plány místostarostka.

3 Terminál u zoo kazí riskantní přechod kolejí

Dopravní uzel u zoologické zahrady v Bystrci patří k těm novějším ve městě. Jihomoravský kraj si spočítal, že jej denně využije pět až deset tisíc cestujících, kteří nemíří pouze z městské části do centra a naopak, ale po zavedení integrovaného dopravního systému tady přesedají i na další regionální linky.

Za 17 milionů korun jej proto v roce 2007 nechal zrekonstruovat do současné podoby. Součástí je i prodejní kiosek, v němž cestující seženou občerstvení. Nedávno brněnský dopravní podnik navíc na tomto terminálu zřídil veřejné záchody.

Zásadní výtka? Ne příliš bezpečný přechod. Cestující, kteří přijedou tramvajovou linkou číslo 1 z centra a potřebují přestoupit na autobusy, musí nejprve přejít tramvajové koleje a k tomu ještě poměrně frekventovanou silnici. Podobné to mají lidé, kteří dorazí autobusem a míří do zoologické zahrady.

Zdejší radnice na riskantní přechod zaznamenala už nejednu připomínku. „Uzel se podařilo opravit za evropské peníze. Od lidí jsme dostali výtky, ale jako městská část je nedokážeme napravit,“ uvedl místostarosta Bystrce Jaroslav Petr (ANO). Stížnosti na přechod tak musí řešit brněnský magistrát.

4 Hlavní nádraží a Úzká trpí hazardem chodců

V prostoru před hlavním vlakovým nádražím vyvolala největší rozruch v poslední době instalace nového zábradlí, která zabránila v průchodu mezi jednotlivými nástupišti k nádražní budově. Policisté se snažili docílit toho, aby kvůli větší bezpečnosti lidé využívali podchod a nepřebíhali silnici. Spousta cestujících však zábradlí obchází či přelézá.

Že nejvytíženější dopravní uzel není urbanisticky příliš dobře řešený, si myslí i expert Martin Všetečka z Kanceláře architekta města Brna. „U ostatních pěti uzlů je pozitivní, že na nich není nutné překonávat výškové rozdíly, třeba schody či rampy, nejsou potřeba výtahy. Některé přestupní vazby na hlavním nádraží však bez využití podchodu znamenají neúměrnou zacházku,“ konstatoval dopravní specialista.

Vedení Brna chce ještě v lednu zakázat odbočení z Nádražní ulice do Benešovy. To by mělo v okolí omezit automobilovou dopravu.

„Třeba to policii, která doteď možnost nechat v zábradlí mezery pro průchod blokovala, přesvědčí ke změně názoru,“ podotkl primátorův náměstek Martin Ander (SZ). Před Vánocemi se navíc domluvil s městskou firmou Brněnské komunikace, aby zpracovala, jak by vypadalo, kdyby přímo před vstupem do budovy hlavního nádraží byl přechod.

Na klíčový terminál je napojený také dopravní uzel v Úzké ulici. Na ten si mnohdy stěžují jak cestující, tak i samotní řidiči MHD. Přestup mezi jednotlivými spoji tam totiž bývá dost komplikovaný.

Může za to hustá automobilová doprava, ale také fakt, že na zastávkách městských linek zastavují regionální autobusy. „Někdy tam ani pořádně nemáme kam vyložit lidi. Cestující pak vystupují do silnice, což pro ně není příliš bezpečné,“ posteskl si jeden z řidičů.

5 Dojem z České narušuje jen přesun na „Moravák“

Přes Českou jezdí občas snad každý Brňan. Na tento opravený dopravní uzel se sjíždějí tramvaje z Králova Pole, Brna-sever, Bystrce, Židenic či Komárova. Podobně jako na hlavní nádraží je navázaná Úzká, na nádraží v Králově Poli zastávka u kulturního centra Semilasso, z České lidé běžně přecházejí na Moravské náměstí. Třeba když potřebují přestoupit na tramvajovou linku číslo 1.

„Takzvané dvojuzly však mohou být problematické,“ upozornil Martin Všetečka z Kanceláře architekta města Brna. „U některých tras je totiž nutné se přesunout pěšky či popojet, což samozřejmě prodlužuje dobu přestupu a je to problém pro lidi s omezenou schopností pohybu,“ vysvětlil negativa.

Na druhou stranu u dopravního uzlu Česká navíc dvojnásobně platí to, co vyzdvihl i u všech ostatních hlavních uzlů, které pro MF DNES hodnotil – nachází se v blízkosti komerčních služeb a nejsou mimo civilizaci, takže nehrozí, že by cestující čekali na navazující spoj v odříznuté či zapomenuté části města.

Řidičům tramvají se zase na České na rozdíl od jiných ulic do cesty neplete příliš mnoho aut. Jediný problém tak pro ně představují chodci, kteří se domnívají, že mají před tramvají přednost.

6 Obnova Staré osady? Ne, pouze částečné úpravy

Podchod, kterým se člověk bojí projít přes den, natož v noci, uhodí do očí na Staré osadě snad každého. Na dopravní uzel, kde přestupují lidé z Vinohrad, Líšně, Maloměřic a Obřan, ale také třeba z Jedovnic na Blanensku, se dlouho zapomínalo s myšlenkami na rekonstrukci.

„Stará osada je kapacitně stejně tak významná jako Mendlovo náměstí. Tam se pořád vymýšlí architektonické studie, na Staré osadě ale nic. Proto jsme se rozhodli, že ji trochu zkulturníme,“ uvedl židenický místostarosta Petr Kunc (TOP 09). „Podobně jako Mendlák je celkově zanedbaná,“ přitakal dopravní specialista Kanceláře architekta města Brna Martin Všetečka.

Do konce března tak městská část nechá v prostoru přidělat lavičky, vysadit stromy a květinové záhony. Pro děti zajistí několik zábavních prvků, aby si ukrátily čekání na spoje, a pro kuřáky už vyrostla kuřárna krytá ze tří stran. Kvůli košům, jež mnohdy odpadky přetékají, nainstalují podzemní kontejner a přidají i nádoby na tříděný odpad.

Úpravy se dočká také zašlý podchod. Vedení Židenic momentálně jedná s městskou společností Technické sítě o zlepšení tamního osvětlení a s místní základní školou domlouvá jeho vymalování.

Do změn celkově investují zhruba čtyři miliony korun, asi třetinou přispělo město. A v Židenicích nechtějí zůstat jen u toho. Na Staré osadě sice veřejné toalety podobně jako i na jiných velkých dopravních uzlech jsou, jenže náhodný cestující může mít s jejich hledáním problém.

A přestože hned vedle se nachází supermarket a lidé v okolních stáncích seženou občerstvení, noviny či jízdenky, ani v tomto ohledu nejde o ideální přestupní místo. „Stánky vypadají šíleně a zvažujeme zastřešení nástupišť. Zatím na to ale nemáme peníze ani povolení,“ dodal Kunc.