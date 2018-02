Z brněnských dopravních uzlů je nejhorší ten u nádraží, míní čtenáři

„Na uzlu hlavní nádraží – Úzká se ukazuje, že koncepce svedení skoro všech linek šalin plus pár linek trolejbusů do jednoho centrálního přestupního místa je pro město velikosti Brna již překonaná. Navíc do uzlu silně zatíženého množstvím cestujících přijíždějících vlakem,“ napsal například Petr Boucník.

Nemalou kritiku si vysloužilo řešení zábradlí v přednádražním prostoru. Jeho instalace v prosinci loňského roku totiž zahradila průchod mezi jednotlivými nástupišti k nádražní budově.

To se nelíbilo ani vedení města, proto radní rozhodli o odstranění dvou částí zábradlí u hran krajních nástupišť a navrácení průchodnosti do původního stavu.

Bezpečnost chodců navíc nově zajistí dva přechody. Jeden povede přímo ke vstupu do nádražní budovy, druhý bude z opačné strany k obchodnímu centru Letmo. Stát by se tak mohlo už na jaře.

Výsledky ankety Který dopravní uzel v Brně potřebuje proměnu? Hlavní nádraží a Úzká 1 430

Mendlovo náměstí 316

Stará osada 231

Nádraží Královo Pole 94

Terminál u zoologické zahrady 27

Česká a Moravské náměstí 9

Ruku v ruce s tímto projektem chystá město v tomto prostoru omezit automobilovou dopravu. Nově například nepůjde odbočit z Nádražní ulice vlevo do Benešovy, řidiči budou muset pokračovat jen na Křenovou.

„V současnosti je sice připravována celková rekonstrukce přednádražního prostoru, bezpečnost a komfort cestujících je však třeba zlepšit co nejdříve. Proto v daném místě navrhujeme omezit tranzitní automobilovou dopravu,“ vysvětlil záměr náměstek brněnského primátora pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno).

Omezení původně mělo začít platit už nyní, kvůli velkému množství připomínek se odkládá zřejmě až na duben.