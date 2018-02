Sen pardubických politiků stále žije. Ohromné překladiště s přístavem

Sice projekt není rozhodně ve stadiu, že by se v dohledné době začalo stavět, ale přípravy jdou pomalu vpřed.

„Chceme, aby si všichni dokázali jasně představit, co to dopravní uzel znamená, z jakých částí se skládá a jak na sebe mohou navazovat. Zároveň to není nic definitivního, co by se nedalo v průběhu let upravovat, protože je to běh na dlouhou trať,“ řekl na začátku setkání, na kterém se prezentovala například studie velkého překladiště, náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Podle politiků mají cíl vybudovat v Pardubicích logistické centrum, které bude jako jediné v České republice spojovat silniční, železniční, leteckou a vodní dopravu.

„Snahou je využít především ekologických způsobů dopravy po železnici a časem i po vodě. Silniční nákladní doprava zde bude plnit pouze funkci svozu a rozvozu zboží na kratší vzdálenosti. Pro leteckou dopravu bude zapotřebí zřídit cargo terminál,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Zuzana Nováková.

Za dekádu se stavba nepohnula ani o milimetr

O žádných termínech zatím politici nemluví, a je to tak zřejmě dobře. Stačí se totiž podívat do archivu, aby bylo jasné, že plány na překladiště se rozhodně nedají označit jako čerstvé.

„Velké logistické centrum by mělo stát nedaleko Svítkova mezi Labem a železničním koridorem. Ještě se řeší, zda by železniční vlečka do přístavu vedla z hlavního nádraží, nebo z Rosic nad Labem,“ řekl téměř přesně před 11 roky tehdejší primátor Pardubic Jaroslav Deml.

Jeho optimismus tehdy pramenil hlavně z toho, že v té době se zdálo, že už brzy bude splavné Labe až do Pardubic. Za dekádu se však stavba nepohnula ani o milimetr.

„Splavnění Labe až do Pardubic je pro kraj prioritou. Doufám, že vodní dílo, naplánované už za první republiky, se podaří konečně vybudovat,“ doplnil v roce 2007 tehdejší krajský radní, odpovědný za dopravu, Ivo Toman.

Nicméně jeho nástupci se nechtějí odvážných vizí vzdát. Podle hejtmana Martina Netolického má smysl na plánech dál pracovat.

„Je to dlouhodobý projekt, na kterém náš kraj spolupracuje s ministerstvem dopravy od roku 2011,“ přiznává časovou náročnost příprav stavby hejtman, podle kterého má nyní kraj alespoň zmapovanou situaci a je možné začít s projektováním.

„Právě v těchto letech je totiž dobrá příležitost čerpat evropské dotace a dopravní uzel má tu výhodu, že jednotlivé části se dají realizovat samostatně, a i tak budou mít velký přínos pro region,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Celý projekt má nyní pod dohledem právě kraj, který ho nazval Dopravní uzel Pardubice. Konkrétně na něm pracuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje.