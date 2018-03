Jaroměř chce přesunout autobusy k vlakům, nádraží opraví i železničáři

Komplexní rekonstrukce stávající železniční stanice má začít do podzimu, zvýší průjezdovou rychlost vlaků a zároveň poskytne cestujícím vyšší komfort při nastupování a vystupování.

„Zvýší se bezpečnost železniční dopravy, a to díky instalaci nového zabezpečovacího zařízení, které v budoucnosti umožní dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty,“ sdělila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.



Novou podobu dostanou perony a také dojde na rekonstrukci celého kolejiště. „Počítá se i s vybudováním nového ostrovního nástupiště s mimoúrovňovým přístupem neboli podchodem od výpravní budovy,“ řekla Šubová.

Správa počítá i s vybudováním bezbarierového přístupu pro cestující, kdy z výpravní budovy na nástupiště bude zajištěn výtah.

„Krátkodobé výluky budou v březnu a v dubnu. Hlavní nepřetržitá výluka bude od 14. července do 10. srpna v úseku Smiřice - Jaroměř, Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř - Česká Skalice,“ shrnula Šubová.

Celkové rekonstrukce za 80 milionů korun se nádraží dočká v roce 2021. Podle starosty Jaroměře Jiřího Klepsy by však Správa měla investovat i do úprav zázemí budovy.

„My jako město jsme prosili, zda by bylo možné udělat nějaké úpravy v budově. Jelikož například víme, že toalety jsou v opravdu špatném stavu. Víme, že letos na tyto opravy nedojde, ale je to možné v dalším roce,“ řekl.

Chystá se i přesun autobusů

Město zároveň připravuje stavbu nového autobusového terminálu vedle vlakového nádraží. Stávající „autobusák“ je nevyhovující, je daleko od centra a velká část autobusů tam ani nezajíždí. Navíc se nachází na soukromém pozemku, což způsobovalo řadu komplikací.

„Dlouhou dobu se nám nedařilo najít společnou řeč s majitelem pozemku. Není to majetek města, takže jsme ani neuvažovali, že by nové autobusové nádraží vyrostlo znovu tam,“ vysvětlil.

Místní nový autobusový terminál přivítají. „Já jezdím hodně autobusem a tady všechno jezdí ze Špice. Autobusák je daleko a nic tam není, ani záchody nebo čekárna. Tady jsou obchody, když je zima, tak se můžu schovat,“ poznamenala studentka Kateřina Radimovská.



Hlavním investorem nového terminálu bude jaroměřská radnice, která chce na stavbu získat dotaci v rámci Pardubicko-hradecké aglomerace.

„V současné době máme kompletně zpracovanou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu stavby, která se pohybuje okolo šedesáti milionů korun. To je částka, kterou by naše město samozřejmě nebylo schopné financovat samo, proto pro nás bude klíčové dosáhnout na příslušnou dotaci nebo alespoň část dotace,“ řekl starosta.

Stavba by mohla být zahájena příští rok na jaře. Do té doby chce město stihnout výběrové řízení. Práce chce radnice stihnout do konce příštího roku. Důležitou součástí má být rozšíření počtu volných míst před nádražím.

„V současné době ve všední dny je celé parkoviště u vlakového nádraží plně obsazené. Zároveň jsem nesmírně rád, že terminál bude právě vedle vlakového nádraží, jelikož bychom tu ještě navíc rádi vybudovali parkovací dům pro kola,“ dodal Klepsa.