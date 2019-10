Nová Paka staví terminál pro autobusy, který nabídne čekárnu i toalety

Dělníci začali rozebírat staré nádraží před týdnem. Kvůli přestavbě se musely dočasně přestěhovat i zastávky. Provizorní terminál vznikl hned naproti stávajícímu.

„Kolem starého nádraží jsou zábrany. Budou se stavět piloty, na kterých se založí celá stavba. Staré nádraží se bude bourat postupně, k tomu firma vyřeže zeleň,“ říká starosta Nové Paka Josef Cogan (STAN).

Radnice hodlá ještě části ze starého nádraží použít. „Chceme vzít tři staré přístřešky a umístit je na provizorní zastávky, aby na cestující nepršelo. Teď tam je jen chodník a stromy. Přesun bychom chtěli provést do dvou týdnů,“ podotýká starosta.

Cogan nevylučuje, že provizorium způsobí dopravní komplikace: „Ty jsou vždycky, když je nějaká změna. Než si to sedne, tak asi nějaký chaos bude, ale uvidíme.“



Autobusy, které přijedou od Jičína a pojedou na Starou Paku, budou pokračovat ve stejném směru beze změn. „Pokud bude autobus pokračovat třeba na Trutnov, musí z nové zastávky jet asi pět set metrů, projede přilehlou ulicí, která ho opět nasměruje z města,“ říká starosta.

Vznikne i kolárna. O parkovacím domu zatím uvažují

Nový terminál vyroste na místě původního nádraží. Součástí moderního zázemí bude i kolárna s třiceti místy. Stavba vyjde na téměř 70 milionů korun. Z toho 48,5 milionu pokryje dotace od Evropské unie a státu, zbytek uhradí Paka.

Projekt od samého začátku doprovázela řada otázek, kde bude nový terminál stát a jestli jeho součástí bude i parkovací dům. O zachování původního místa nakonec rozhodli v hlasování obyvatelé. Stavbu parkovacího domu radnice však nevylučuje.

„Momentálně upravujeme parkovací plochy kolem nádraží, kde vznikne 36 nových parkovacích míst. Na samotný parkovací dům už máme potenciální projekt. Počítáme, že by dům stál 250 metrů od nádraží, což je kousek od náměstí. Máme už prověřeno, že by tam šel postavit. Parkovací dům však budeme řešit v souvislosti s dalšími projekty. Momentálně není ve hře, ale pokud by vyrostl, máme vypočítáno, že by mohl pojmout až 160 aut,“ popisuje starosta.

Parkoviště by mohlo vzniknout pod zemí nedaleko náměstí

Další možností pro nová parkovací místa je podzemí. „Chceme vyhlásit architektonickou soutěž na Masarykovo náměstí. Právě tam je možnost udělat podzemní parkování. To však budeme řešit postupem času,“ dodává Cogan.

Vedení města se již před třemi lety rozhodlo pro změnu a přišlo s anketou, v níž obyvatelé mohli rozhodnout o další budoucnosti a podobě nádraží. Ve hře byly tři varianty: rekonstrukce stávajícího, úplně nový terminál nebo zachování současného. Zvítězila první varianta, přiklonilo se k ní 62 procent respondentů.

O rok později při krajských volbách se hlasovalo o podobě terminálu. Nakonec zvítězila varianta staré nádraží zbourat a na jeho místě postavit moderní nádraží s plnohodnotným zázemím.

Město zvažovalo, kde vzít na stavbu peníze. Proto před dvěma lety podalo na ministerstvo žádost o dotaci ve výši 47 milionů korun, což vyšlo. Dotaci poskytlo ministerstvo pro místní rozvoj. Vedení radnice přitom ještě na začátku loňského roku nevědělo, zda může s penězi od státu počítat. Celý projekt mohl skončit jen na papíře.