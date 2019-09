Karlovarským řidičům stoupnou platy, stále ale chybějí linkoví šoféři

„K navýšení mezd jsme přistoupili proto, abychom byli konkurenceschopní oproti soukromým dopravcům,“ zdůvodnil primátorčin náměstek pro dotace a strategie Tomáš Trtek.

Řidiči sice ani tak nedosáhnou průměru, jaký mají jejich kolegové u soukromníků, výhody zaměstnání u dopravního podniku ale vidí náměstek jinde.

„Největší benefit je v tom, že je dopravní podnik tradiční firmou, která patří městu. To jim také garantuje stabilitu, všechno dostávají oficiálně, nic bokem,“ popsal Tomáš Trtek.

Městská společnost má v současné době, co se počtu řidičů týče, stabilizovanou divizi městské hromadné dopravy, v linkové dopravě ale chybějí. „Je to jako všude. Dopravní podnik na tom pracuje prostřednictvím kampaně. Jeden z kroků je právě navýšení mezd,“ konstatoval náměstek.

Rozpočet společnosti se pohybuje pod 300 miliony, se zavedením ročního jízdného pro studenty a seniory zdarma od Nového roku podle Tomáše Trtka podnik počítal. Stálo to 4,5 milionu.

Město podniku posílá 90 milionů na provozování MHD coby služby pro obyvatele, v případě linkové dopravy má společnost tuto smlouvu s krajem.

Část rozpočtu tvoří také ještě zájezdová doprava. Pod firmou funguje rovněž služba senior expres, která vloni stála 530 tisíc korun, letos by to mělo být kolem 700 tisíc korun. Minimálně uskuteční kolem pěti jízd denně, maximálně je to až patnáct jízd za den.