Kamarád táhl nabourané auto na laně, ale bez řidiče. Bouralo podruhé

Obě nehody se staly v rozmezí dvou hodin ve středu na silnici I/11 v ulici Bratří Štefanů na okraji Hradce v místě, kde výpadovku na Třebechovice pod Orebem lemují autosalony a benzinka.

V první nehodě je dvacetiletý řidič peugeotu podezřelý coby viník, z druhé vyšel naopak jako poškozený.

Muž v peugeotu mířil kolem 17. hodiny do Hradce, jenže na kraji města se už tvořila kolona. Šofér si nenechal bezpečnou vzdálenost a narazil zezadu do brzdící Škody Octavia.

„Škodovka vlivem nárazu narazila do dalšího auta značky Nissan Qashaqai a to zase do přívěsu zapojeného za autem značky Opel Zafira, které zastavilo kvůli stojící koloně vozidel,“ popsala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.



Při řetězové srážce se lehce zranili dva lidé z nissanu, dechová zkouška na alkohol u všech řidičů byla v pořádku. Celková škoda se odhaduje na 320 tisíc korun.

Řidič peugeotu je podezřelý z přestupku nedodržení bezpečné vzdálenosti. Kvůli odtahu si poté přivolal kamaráda, který za ním dorazil se Škodou Octavia. A z viníka byl rázem poškozený.

„Auto zapojili, ale před vyjetím se nedostatečně domluvili a řidič s oktávkou se rozjel, ačkoliv v taženém autě ještě nebyl řidič. Při vyjetí z vedlejší komunikace na hlavní silnici směrem na Blešno se tažený peugeot bez řidiče dostal do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky Suzuki Ignis, jehož řidič byl s lehkým zraněním převezen do nemocnice,“ uvedla mluvčí.

Oba řidiči se podrobili dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem.

Na peugeotu narostla škoda z původních 40 tisíc na 90 tisíc korun. Škoda na suzuki se odhaduje na 50 tisíc. Škodovka poškozena nebyla. U obou poškozených aut policisté zadrželi osvědčení o registraci vozidla, a to kvůli závadám.

Při nehodách se zranili někteří účastníci, proto obě nadále šetří hradečtí policisté.