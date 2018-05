Dům, do kterého naboural kamion, může zůstat stát, rozhodl statik

Rodinný dům, jemuž odražený kamion urazil roh, má nyní podepřené zdi a povalený kus starého plotu.

„Dům prochází rozsáhlou rekonstrukcí vnitřních prostor,“ uvedl starosta Miloslav Záleský. V pobořené části se nachází obývací pokoj. „Nevím, zda zbořili část domu, která je už opravená. Ale je pravda, že celou situaci bral pan majitel s rezervou. Všichni byli rádi, že během nehody byl dům prázdný,“ řekl Záleský.

Přesto se majitelé domu nemusejí bát, že by jejich dosavadní práce přišla vniveč. Statistika domu totiž nebyla nijak poškozena. Navíc kromě pobořeného obýváku se mohou vlastníci pohybovat po celém domě.

„Nic se nebude muset bourat. Podle předběžného odhadu je nutné podepřít strop a zabezpečit objekt,“ uvedl statik Marek Jirovský, který přijel na místo nehody. Podle něj ale bude nutná projektová dokumentace a následné stavební povolení. Bude totiž zapotřebí zbourat část nosné konstrukce, aby vše mohlo opravit.

Dům stojí v kritickém místě, kde se často stávají podobné nehody. Při středeční události postupně nabouraly tři kamiony. Silnice I/13 z Ostrova na Chomutov byla několik hodin uzavřená.

„Najednou bylo slyšet, jako když dávají kontejner na zem. Pak jsme si šli zakouřit a viděli, že jsou v sobě dva kamiony,“ popsal nehodu soused. Do třetího nákladního auta později sjelo vozidlo, které předtím nabouralo do domu (více o nehodě v článku Kamion narazil do domu a vážně jej poškodil, silnice I/13 hodiny stála).