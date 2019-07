Předjíždění, nepozornost. Na jihočeských silnicích je dvojnásobek mrtvých

Po srážce dvou aut zemřel řidič, muž nezvládl zatáčky, zahynul ve zdemolovaném autě, dodávka narazila do stromu. Tak většinou začíná popis tragických nehod.

Mají velmi často podobné scénáře a také příčiny. Jenže v Jihočeském kraji při meziročním srovnání jejich počet extrémně vzrostl.

Počet lidí, kteří na silnicích v kraji zahynuli od začátku roku do 8. července, stoupl dvojnásobně. Loni to bylo 21 lidí, letos 42. Přitom třeba v roce 2016 zemřelo při dopravních nehodách za celý rok 51 lidí.

Zdůvodnit to přesně nelze. Jihočeská policie má bezpečnost provozu jako jednu ze tří největších priorit a v poslední době uspořádala hned několik dopravně-bezpečnostních akcí. Jenže od nebezpečného způsobu jízdy, vysoké rychlosti či nedání přednosti to stále hodně řidičů neodradí.

Od ledna do konce června se v jižních Čechách stalo 2 065 nehod, ve 426 případech byla příčinou vysoká rychlost. Nedání přednosti stálo za kolizí 223krát. To jsou velmi vysoká čísla.

„Prevenci se věnujeme hodně. Nehody ale mají stále stejné jmenovatele, nepřiměřená rychlost a následně ztráta kontroly nad vozidlem, vyjetí do protisměru a čelní střet, nebo auto skončí mimo vozovku a narazí do stromu,“ vyjmenoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner s tím, že následky jsou pak často fatální. Letos ale mnohem více než za stejná období minulých let.

Pokud se situace nezmění, bude počet mrtvých na silnicích v kraji na konci roku srovnatelný s obdobím mezi lety 2009 až 2012. Tehdy při nehodách umíralo kolem 70 lidí, pak došlo k poklesu až na 51 a 52 lidí v letech 2016 a 2017.

Při ohlédnutí za nejvážnějšími událostmi posledních dní a jejich příčinami se jen potvrzuje to, co uvádějí statistiky.

Na Strakonicku jel řidič dodávky zřejmě příliš rychle v zatáčkách a vyjel do protisměru, kde narazil do osobního auta. V něm pak zemřel muž a další dva lidé byli velmi vážně zraněni.

O několik dní dříve na Třeboňsku, opět vozovka plná zatáček a pravděpodobně vysoká rychlost. Následoval náraz do značení a auto se převrátilo na střechu. A do třetice opět zatáčka, smyk a náraz do protijedoucí dodávky, tentokrát na Prachaticku.

Chybí řidičák na zkoušku

S tím, jak roste počet vozidel na silnicích, přibývá i počet nehod, a to pravidelně od roku 2010. Loni jich policisté vyšetřovali 4 360, další tisíce pak mezi sebou řešili řidiči pomocí euroformuláře.

Policistům nezbývá než stále upozorňovat, ať jsou motoristé při jízdě co nejvíce soustředění. „V noci je lepší si chvíli odpočinout, než unavený pokračovat v jízdě. Pak se na silnici potkají třeba jen dvě auta, ale zrovna tento střet může být osudový,“ zmínil před časem ředitel jihočeské policie Luděk Procházka.

Nehody v kraji za I. pololetí 2019 Celkem nehod 2 065

Těžce zraněných 107

Lehce zraněných 873

Vliv alkoholu 154

Nehod v obci 1 282 Příčiny nehod

Nesprávná jízda 1 188

Nepřiměřená rychlost 426

Nedání přednosti 223

Nesprávné předjíždění 40

O únavě jako možné příčině nehod mluvil i řidič z povolání Vladislav Havel. „Spousta řidičů vstává hodně brzy a pak mohou být přes den už hodně vyčerpaní. K tomu ještě horké letní počasí, které může únavu násobit. Také se jezdí hodně na dovolenou a mnozí si myslí, že už ten poslední kousek dojedou i přes únavu, a pak hodně riskují,“ poznamenal Havel.

Při svém povolání si také všímá častého hulvátství na silnicích a nebezpečného předjíždění. „Někteří si myslí, že jsou nesmrtelní. Přitom ale předjížděním nic neuspíší,“ dodal.

Jihočeský koordinátor BESIP Václav Kovář připsal před nedávnem smutné statistiky i špatné výuce začínajících motoristů. Podle něj by bylo vhodné změnit systém získávání řidičských průkazů.

„Neustále se mluví o řidičáku na zkoušku a pořád se nic neděje. Téma je také kvalita výuky v autoškolách, která je podle mě pro naši hustotu provozu nízká,“ řekl mimo jiné.