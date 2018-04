Vůz se při nehodě dostal pod svodidla a zůstal zaklíněný nad přehradou

„Devětadvacetiletý cizinec jel směrem z Mariánských Lázní do Chebu. Přímo na hrázi přehrady přejel s vozidlem do protisměru a zde narazil do kovových svodidel, která poškodil,“ popsala nehodu krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová s tím, že šofér se nevěnoval řízení.

Nezraněného muže dostali z auta hasiči. „Auto zaklíněné nad vodou jsme zajistili lanovým navijákem. Vyprostit jej přijela odtahová služba, které se při vytahování vozidlo uvolnilo a spadlo částečně do vody. Do té uniklo i malé množství nafty,“ informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Hasiči zavolali na pomoc i protichemický automobil, díky kterému mohli jímat naftu z vodní hladiny. Vše pak zkontroloval ještě technik Povodí Ohře.

Policisté dali řidiči dýchnout. Test ukázal, že za volant usedl střízlivý. „Za přestupek dostal blokovou pokutu. Škodu jsme předběžně odhadli na více než 530 tisíc korun,“ dodala Týřová.