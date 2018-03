VIDEO: Řidička na Plzeňsku nezvládla řízení a prorazila zeď stodoly

Obě nehody se obešly bez zranění. „Řidička s vozem Škoda Fabia projížděla obcí Chlumčany, a to ulicí Komenského. Při odbočování na křižovatce vpravo do ulice Lukavická nezvládla řízení, vyjela do protisměru a projela zdí stodoly,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Přivolaní profesionální hasiči z Přeštic a dobrovolná jednotka z Chlumčan, která sídlí v těsné blízkosti křižovatky, pomohli stabilizovat budovu pomocí výdřev.

„Materiál poskytl majitel poškozené stodoly,“ upřesnil Petr Poncar, mluvčí krajských hasičů.

Zatímco hasiči pomáhali stavbu zajistit proti zřícení, stala se na stejném místě další nehoda. Osmapadesátiletý řidič kamionu při odbočování na křižovatce narazil přívěsem do plotu.

Podle serveru krimi-plzen.cz bylo příčinou této nehody nejspíš to, že se šofér kamionu zahleděl na zasahující hasiče a nevěnoval pozornost řízení. Policie ale tuto souvislost nepotvrdila.

„U obou řidičů byla provedena dechová zkouška. Ta vyloučila požití alkoholu,“ doplnila Jiroušková s tím, že policisté dali oběma řidičům pokutu. Výši škody neuvedli.