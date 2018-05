Pozor na sysly, upozorňuje nová dopravní značka řidiče na Třebíčsku

Neobvyklá dopravní značka stojí u silnice vedoucí od městyse Mohelno k nedaleké chatové kolonii v těsném sousedství hadcové stepi. Právě na louce mezi stepí a silnicí žije asi osmdesátičlenná kolonie kriticky ohroženého sysla.

„Bohužel loni se zdejší syslové naučili přebíhat přes silnici za potravou na sousední pole a přitom jich mnoho zemře pod koly aut. Jen z loňského roku víme nejméně o čtyřech případech. Taková úmrtnost může tuto nepříliš velkou kolonii ohrozit,“ uvedla Kateřina Machová z havlíčkobrodské Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).



Na celém území Česka žije v současnosti už jen tisíc až dva tisíce syslů. Před padesáti lety to byl běžně hubený polní škůdce. Zlikvidovalo jej užívání pesticidů a hluboká orba polí.

„Co by se muselo změnit, aby se sysel opět mohl rozšířit? Musela by dojít nafta - a to není příliš velká nadsázka. V moderním zemědělství to zvíře nemá šanci. Sysly vyhubila intenzifikace zemědělství, jejich nory se zničí hlubokým oráním,“ řekl botanik Luděk Čech.

Sysel potřebuje krátce sečený trávník, aby měl dobrý rozhled

Změna v krajině podle něj jasně vynikne porovnáním leteckých snímků před padesáti lety a dnes.

„Zmizely drobné meze, okraje cest, remízky. Sysel je stepní zvíře, potřebuje otevřené krajiny bez stromů, záhumenky, loučky, drobné pastviny v polích. Dnes máme třicetihektarové lány řepky a v tom sysel nemůže žít. Vyhovují mu pravidelně sečené plochy s trvalým travním porostem,“ vysvětlil Čech.

Nezvyklé značky na Vysočině Dopravní značení nabádající řidiče, aby si dali pozor na migrující sysly, není na Vysočině jedinou neobvyklou značkou. V kraji už se objevily i další takové. Všechny jsou oficiálně schválené a povolené. Řidiči by si na některých místech měli dát pozor například na koně, bobry nebo žáby, případně domácí zvířata. Upozornění na sysly by mělo být značkou pouze sezónní, na místě by měla stát do října.

„Těžko ale můžeme předpokládat, že by se zemědělství vrátilo k někdejšímu způsobu hospodaření, kde se střídal proužek žita s proužkem brambor,“ dodal.

U Mohelna syslové obývají celou travnatou plochu od silnice po začátek stepi. Pokud se mají kam ukrýt, nepotřebují nutně k životu klid.

„Žijí i na letištích mezi letadly. Potřebují krátce sečený trávník, aby měli přehled po okolí a mohli si tam v zemi hloubit dostatečně hluboké nory, v nichž mohou přežít zimu,“ popsala zooložka Jana Matrková.

Sysel je plachý, ale u Mohelna jej lze na louce u stepi například pozorovat dalekohledem.

To že se kolonie syslů nachází v sousedství chráněné hadcové stepi, je podle zoologů spíše shoda okolností. Sama hadcová step totiž pro život syslů pro své tvrdé podloží není vhodná.