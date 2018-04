Kam dál? Přeškrtaná značka na Jihlavsku baví internet

Kasárenská křižovatka je v současné době z poloviny staveništěm. Nebezpečné křížení dvou silnic první třídy, kde se často stávaly vážné nehody, nechává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přestavět na kruhový objezd.



Z celé poloviny křižovatky ve směru na Třebíč zmizel asfalt. Místo něho za bariérou s betonovými bloky zeje holá země. I kdyby tudy někdo chtěl projet, nepovede se mu to. Křižovatka je průjezdná jen po silnici 38. Z vedlejších od Telče i od Třebíče je vjezd zakázán.

Proto je příjezd ke křížení po silnici 23 uzavřen. Řidiči se to dozvídají s dostatečným předstihem a na cestě od Třebíče i od Telče několikrát. Těsně před křižovatkou jsou pak přeškrtané informativní značky, kam se kterým směrem šofér dostane.

Ve směru od Telče je návěst těsně za vesnicí Markvartice. Říká, že doleva na Jihlavu a Prahu se nedá. Uzavřen je i směr rovně na Třebíč a Brno. A není ani možné odbočit doprava na Znojmo a Vídeň. A aby to nebylo málo, oranžovými pásky je přeškrtnuto i upozornění na stopku. Podobná návěst je i na příjezdu od Třebíče, tam ji ovšem v uplynulých dnech poničil nejspíš vítr.

Konec světa nebo Bermudský trojúhelník? Směje se i starosta

„Dojeli jste na místo určení a jste v p*deli,“ píše se v jednom z komentářů na sociálních sítích, které se fotografií dopravní značky baví. „No co, konec světa, ne?“ přidává jiný z diskutujících. „To vypadá na Bermudský trojúhelník,“ doplňuje další.

Že mají obyvatelé Markvartic hned za humny takovou pikantnost, ani jejich starosta Josef Nedvěd netušil. „Musím se tam zajít podívat, je to docela vtipné,“ smál se. „Jak je křižovatka uzavřená, vůbec k ní nejezdíme. Máme své zkratky,“ dodává.

Úřady se ale zveřejněním fotografie s přeškrtanou značkou až tolik nebaví. Zaprvé je cedule zcela v pořádku a, i když to vypadá bizarně, je upravená naprosto správně. Zadruhé řidič, který sleduje dopravní značení, by až k ní vůbec neměl dojet.

„Na cestě od Telče je několikrát upozornění na slepou ulici a je velmi dobře značena oficiální objížďka. Řidiči na značky a upozornění narazí minimálně v Telči, ve Staré Říši i v Markvarticích. Jestliže je řidič sleduje, ke kasárenské křižovatce nedojede,“ říká policejní mluvčí Dana Čírtková.

Stejně hovoří i ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová. „Řidiči mají ze silnice 23 dávno před křižovatkou odbočit na objízdné trasy, k této značce se vůbec nemají dostat,“ tvrdí.

Zákaz hlavně řidiči kamionů nerespektují a vjíždí na staveniště

Úřady před zřízením uzavírky podobu nového značení a úpravu původního musely schválit. V případě této konkrétní návěsti zvažovaly ještě možnost zcela ji zakrýt. „Nakonec zvítězilo nejlevnější řešení, byť to vypadá úsměvně,“ konstatuje Tesařová.

Podle Dany Čírtkové je přeškrtání jednotlivých směrů výhodnější v tom, že až práce pokročí, bude možné jednoduše některé ze samolepek strhnout. „Během výstavby se může stát, že odbočení některým směrem bude umožněno. Znovu návěst upravit bude jednoduché,“ vysvětluje.

Ačkoliv by se auta ke kasárenské křižovatce ani z jednoho směru po silnici 23 neměla dostat, podle markvartického starosty je to úplně jinak. Hlavně s kamiony je to problém, který musela řešit už i stavební firma. Na příjezdové cesty nasypala hromadu štěrku, aby jí šoféři nevjížděli na staveniště.

„Kamioňáci značky nerespektují a od Telče tudy běžně i přes několik zákazů jezdí. Ti odvážnější do křižovatky vjedou a odbočí. Ti méně odvážní se kolos až před křižovatkou snaží otočit,“ popisuje Josef Nedvěd.

Zaznamenal i několik případů, kdy se kamiony snaží vymotat po úzkých cestách přes jeho obec. Jeden šofér už dokonce skončil se soupravou v poli. „Řidiči kamionů žádní einsteini nejsou. Ale když je někdo vyloženě trouba, je to těžké,“ pokrčí rameny starosta.