Zoufalí cestující v ucpaném Brně prchají z MHD, v létě má být ještě hůř

Probíhající a plánované rekonstrukce ulic v Brně Velké dopravní komplikace způsobují uzavírky kvůli opravě Zábrdovického mostu a přilehlých ulic v Židenicích. Hotovo by mělo být v závěru listopadu. Trolejbusové linky 25 a 26 či okružní autobusové linky ovšem stojí v kolonách v Židenicích na velkém městském okruhu i v době, kdy žádná stavba průjezd neovlivňuje.

Pokračuje se i v projektu Tramvaj Plotní . Kvůli němu se na Dornychu komplexně mění inženýrské sítě, překládá se trať a demolují objekty. Omezení pro auta by mohlo skončit v srpnu.

Další problémy způsobuje uzavřený most přes Žabovřeskou .

ŘSD pokračuje v opravách dálnice D1 v úseku od 189. až po 194. kilometr. Provoz je tam veden zúžením.

V létě bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať pod Bílou horou podél Jedovnické ulice. Linka 8 pojede po trase dvanáctky.

Na červenec a srpen letošního roku je současně naplánovaná uzavírka Husovického tunelu kvůli nutné obnově technologií. Objízdné trasy zatím nejsou známy.

Cestující musejí počítat s komplikacemi také na ústředním autobusovém nádraží na Zvonařce. Po několikaletých plánech se jeho majitel, společnost Tourbus, pustí nejspíše na začátku prázdnin do rozsáhlé rekonstrukce nevzhledného nádraží.