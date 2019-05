Vysočina uspěla v prvním soudním sporu o vysokorychlostní vážení kamionů

Přetížené vozy odhaluje zařízení ve Velkém Meziříčí od roku 2015. Proti vážení se však někteří dopravci začali bránit žalobami.

„Soud už v jednom případě rozhodl. Došlo k potvrzení uložené sankce. Jednalo se o těžký náklad kulatiny,“ konstatovala mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Podle hejtmana Jiřího Běhounka (za ČSSD) chce Kraj Vysočina navýšit počet vážicích míst, ale ještě čeká na výsledky dalších tří žalob dopravců. „Žaloby byly podány proti rozhodnutí krajského úřadu jako odvolacího orgánu v této záležitosti,“ doplnil Běhounek.

Jeden z dopravců třeba namítá, že by se vážení nemělo vztahovat na tekuté materiály v cisternách. A soudy mají potvrdit, co všechno se bude, či nebude moci vážit.

Hejtmanství nechce uvádět, které firmy napadly žalobou vážení kamionů. To se přitom na silnici u Velkého Meziříčí osvědčilo. Kraj tam díky přetíženým kamionům vybral už miliony korun.

Investice do vážení se rychle vrátí, rozmístění vah ale vázne

Váhy se zaplatily hned v prvním roce po instalaci. V Meziříčí si je nemohou vynachválit. Hejtmanství je koupilo za čtyři miliony a dostává 85 procent ze sankcí, město má zbytek. Jen za dva a půl roku od instalace zaznamenaly váhy kolem tří set přetížených kamionů.

Někteří dopravci ale namítají, že po vysokorychlostním vážení by mělo auto ještě přijet na stacionární váhu. Tam by se podle nich zjistila skutečná váha vozidla, nejenom nápravy. Až po této proceduře by považovali za oprávněné vybírat pokuty.

Rozmístění vysokorychlostních vah vázne nejen na Vysočině, ale rovněž v rámci celé republiky. Vyplývá to z čerstvé zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

„ŘSD vypsalo soutěž na dodávku vysokorychlostních vah“

„Do konce roku 2018 nezprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) žádnou váhu tohoto typu na jím spravovaných komunikacích. Přitom podle plánu měla být první váha pro vysokorychlostní kontrolní vážení v provozu už v průběhu let 2016 a 2017,“ uvedli kontroloři ve své nové zprávě.

Pro srovnání - v krajích bylo na podzim roku 2018 v provozu pět takových vah. Jedna z nich je právě u Velkého Meziříčí. ŘSD chce váhy rozmístit na minimálně čtrnáct dálničních míst, žádné z nich ale není zatím na Vysočině.

I podle NKÚ jsou tyto váhy prevencí před poškozováním dálniční a silniční sítě přetíženou nákladní dopravou.

Podle informací od hejtmana Vysočiny existuje pracovní skupina složená ze zástupců ŘSD a Asociace krajů, která rozšíření vah projednává. „ŘSD má vypsané výběrové řízení na dodávku vysokorychlostních vah,“ řekl Jiří Běhounek.

Kraje a ministerstvo dopravy by mělo těsněji spolupracovat

Rozšíření vah na Vysočině podporuje koalice i opozice v krajském zastupitelstvu. „Problém s přetíženými kamiony vidím jako zásadní. Jejich vážení s důslednými postihy je podle mne jediný způsob, který může tento nešvar omezit. Bohužel zde naráží policie i kraje na některé technické i legislativní problémy,“ popsal Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), opoziční poslanec a krajský zastupitel.

Uvědomuje si, že váhy podobné těm u Meziříčí jsou praktičtější než ty přenosné, které jsou provozně náročné a lze je využít pouze při nárazových bezpečnostních akcích. Kraje a ministerstvo dopravy by proto měly podle poslance v této věci těsněji spolupracovat.

„Zásadním úkolem je zpřesnit podmínky k provozování těchto prostředků, aby nemohlo docházet ze strany dopravců k jejich zpochybňování,“ doplnil Kaňkovský. A jako cíl vidí účinnou prevenci devastací silnic a bezpečnostních rizik, nikoli výši vybraných pokut.

Zprovoznění dynamických vah ve vozovce ve Velkém Meziříčí v květnu 2015: