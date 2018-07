PŘÍMÝ PŘENOS: Doprava v centru Prahy kvůli uzavírkám opět houstne

„V současnosti je dojezdová doba na Barrandovském mostě sedm minut zpoždění, jinak jsou po čtyřech minutách. V tuhle chvíli je doprava klidná,“ řekla iDNES.cz krátce před osmou hodinou ráno mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Dopravu nekomplikovala žádná dopravní nehoda.

Dopravní stupeň číslo čtyři byl v osm hodin v ulici V Holešovičkách, Strakonická, Legerova a na Jiráskově a Barrandovském mostě. Podle Liškové je však v ranní dopravní špičce čtvrtý stupeň v těchto místech běžný.

V pondělí v centru Prahy kvůli stavebním pracím na Jiráskově mostě zkolabovala doprava. Komplikace se dotkly především ulic v okolí Karlova náměstí (o dopravních komplikacích jsme psali v článku Kvůli opravám kolabovala doprava v Praze)

„Největší komplikace kvůli dopravním nehodám v průběhu dne byly v Legerově, na křižovatce ulic Karlovo náměstí a Odborů, Rašínově nábřeží u Výtoně, Mostu Legií a ve Vodičkově,“ uvedla mluvčí TSK.

Podle Liškové se největší kolony tvořily v místech, kde tramvajovou dopravu komplikovaly nehody, při nichž se řidiči snažili omezení objet po tramvajových kolejích. „Nebylo to v místech uzavírek nebo v jejich těsné blízkosti,“ doplnila.

Po poledni doprava v okolí Karlova mostu začala opět kolabovat a dopravní podnik oznámil zpoždění autobusu 176. Strážníci budou ve spolupráci s policisty usměrňovat dopravu například v ulici Anglická a Vinohradská v Praze 2 a v Seifertově v Praze 3.

Uzavírky zkrátíme, řekl ředitel TSK

Ředitel TSK Petr Smolka dopoledne řekl, že se bude snažit uzavírky silnic co nejvíce zkrátit. V Dobříšské ulici má být ve středu zprovozněn celý pruh do centra a dobra prací by se měla zkrátit o pět až šest dní.

„Ve směru z centra, když nezaprší, bychom stavbu zkrátili na tři až pět dní,“ řekl Smolka.

Od rána jsou také zprovozněny dva jízdní pruhy v ulici Wilsonova a řidiči tak projíždějí stavbou. Zásadní věci jako je úprava a oprava dilatací bude TSK dělat o víkendech za menšího provozu.

Nakonec Smolka zmínil i Jiráskův most. Zprovoznit by se měla do pátku 13. července křižovatka ulic V Botanice a Preslova na smíchovské straně a průjezd přes most by tak měl být plynulejší.

„Jednáme s dodavatelem, kterým je společnost Strabag, aby jeho lidé pracovali ve dvousměnném provozu. Povedlo se zatím zajistit, že bychom plně zprovoznili křižovatku Preslova – V botanice, která je bezprostředně za Jiráskovým mostem na Smíchově. Pokud nám počasí dovolí, chceme ji otevřít už v pátek tak, aby byla průjezdná při odjezdu Pražanů na víkend,“ vysvětlil ředitel.

Další uzavírky za týden

V Praze je však aktuálně asi třicet uzavírek a některé z nich potrvají až do konce roku. V rámci letních oprav a rekonstrukcí se na několika místech doprava zcela uzavře, na většině silnic však bude jen částečné omezení provozu v podobě dočasného uzavření jízdního pruhu.



Naopak některá místa se podaří zprůjezdnit dříve. Podle Liškové by ještě tento týden mohly být ukončeny práce v Dobříšské ulici.

Další vlna oprav je naplánovaná hned na začátek příštího týdne 16. července. V pondělí začnou práce na výměně povrchu vozovky v ulici K Barrandovu v úseku K Holyni po Pražský okruh, oprava potrvá do října.

Dále bude příští týden plně uzavřena část Koněvovy ulice v úseku mezi ulicemi Jana Želivského a Rečkova. A uzavírka je v plánu také v ulici Kamýcká v Suchdole.

Pondělní kolaps v centru Prahy: