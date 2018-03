I přes lákadlo milionů z Unie pardubičtí radní neprosadili plán dopravy

Na posledním zasedání pardubického zastupitelstva přistál politikům na stole bod s poněkud krkolomným názvem: Strategický rámec plánu udržitelné městské mobility. Za nestravitelnou směsicí slov se ovšem nacházel poměrně důležitý materiál, který měl ambici ovlivnit dopravu ve městě v příštích mnoha letech.

„Je to plánovací dokument, který určí, jakým směrem se bude ubírat doprava ve městě Pardubice. Materiál se zaobírá hlavně veřejnou dopravu a cyklisty. Jde vlastně o strategické cíle, které je třeba schválit, aby město mohlo čerpat na dopravní projekty peníze z Evropské unie,“ uvedl ředitel dopravního podniku a zároveň opoziční zastupitel za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.

V dlouhé prezentaci politikům představoval, co všechno by se v Pardubicích mohlo v dohledné době změnit. „Hlavní cíle dokumentu jsou kvalitní vozový park pro MHD, zlepšení návaznosti na jednotlivé druhy veřejné dopravy, snížení dopadu dopravy na životní prostředí, zkrácení časů přepravy, zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro handicapované lidi, zlepšení prostupnosti města pro pěší a cyklisty nebo zvýšení jejich bezpečnosti,“ uvedl předkladatel bodu Tomáš Pelikán.

A novinek má v plánech mnohem více. Například dopravní podnik chce zavést trolejbusovou trať na sídliště Cihelna, k nádraží Rosice nebo by se konečně vozy MHD měly objevit ve čtvrti Na Spravedlnosti.

„Na Spravedlnosti se staví hned dva nové bytové komplexy a hlavně je tam využívaná poliklinika. Je tam tedy velká poptávka po dopravní obsluze. Nová točna by pak měla být i v Černé za Bory a počítá se i se zavedením veřejné dopravy do Lonkovy ulice,“ zmínil Pelikán s tím, že jeho podnik navíc plánuje nákup trolejbusů, které můžou jet deset kilometrů na baterie. Těžko si představit obyvatele města, který by výše zmíněné plány odsuzoval. Navíc, když by na ně bylo možné čerpat miliony od Unie.

Diskuse byla sice výživná, ale koncepce neprošla

Toho si byli vědomi radní, kteří za přijetí koncepce horovali. „Žádám o podporu tohoto bodu. Materiál byl zpracován odborníky. Je to důležitý a principiální materiál, abychom mohli čerpat evropské dotace na zmíněné projekty. Pojďme ho schválit,“ řekl po více než dvouhodinové rozpravě primátor Pardubic Martin Charvát. „Diskuse byla velmi výživná,“ doplnil primátor, který se však dočkal v poslední době už několikátého zklamání.

I přes jeho apel totiž bod neprošel a opět se ukázalo, že radniční koalice netrpí přehnanou jednotou. Pro totiž bylo jen 19 ze 29 přítomných zastupitelů, a to ještě řadu kladných hlasů dodali zástupci opozice. Jedním z nich byl Karel Haas z ODS, kterému se přitom nelíbilo, že v materiálu byly zmíněny i speciální pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Ty se přitom už v minulosti neosvědčily na Sukově třídě.

„Ovšem pokud je to tak, že my ty pruhy nezřídíme a kvůli tomu přijdeme o dotace na nové trolejbusy nebo budování cyklostezek, tak se sebezapřením pro návrh ruku zvednu,“ uvedl Karel Haas.

Jelikož materiál o dopravě neprošel o jediný hlas, dá se předpokládat, že vedení města bod předloží v nejbližší době znova. Únorové jednání se totiž klasicky protáhlo do pozdních večerních hodin, a tak v sále chybělo hned deset zastupitelů. „Já bych přestávku nevyhlašoval. Mám obavu, že po ní už nebudeme usnášení schopni,“ varoval ostatně před klíčovým hlasováním zastupitel za Pardubáky Aleš Klose.