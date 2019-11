Řidiče v Brodě před zimou překvapila nová uzavírka, má trvat až do léta

Strážná ulice přivádí dopravu z jižní části města a části průmyslové zóny zpět k centru města. Vede kolem areálu Pleasu a z větší části je jednosměrná. Využívají ji zaměstnanci a návštěvníci zdejších podniků, ale třeba i mnozí řidiči jedoucí od Jihlavy do jihovýchodní části Brodu, třeba k nádraží či Kauflandu.

Ve velice špatném stavu je už dlouho. Ten ještě zhoršily nedávné práce při rekonstrukci plynovodu. Opravu ulice, která navazuje na dokončovanou rekonstrukci sousedních ulic Waldhauserova a Sekaninova, tak většina řidičů vítá.

Co je ovšem zaráží, je termín oprav. Uzavírka začala v pondělí ráno a má bez přestávky trvat do 31. července příštího roku.

„Už vidím, jak to dopadne. Firma v týdnu třikrát kopne do země, vyhloubí na obou koncích ulice jámu, aby tudy opravdu nikdo nemohl projet. Pak přijde zima a práce do března přeruší. Že se zbytečně tři čtvrtě roku lidé nedostanou autem k domu, nikoho nezajímá,“ zlobí se pan Jaroslav, který v lokalitě bydlí.



S tím, že uzavírka začne už na sklonku stavební sezony, není spokojená ani paní Miroslava. Ta ulicí denně jezdí z práce. „Myslím, že zahajovat práce teď není rozumné. Nikdo si nepomůže, akorát to naštve lidi. Kdyby se firma do práce pustila až v únoru nebo březnu a fakt dělala, ty dva týdny, které stihne letos, by hravě dohnala,“ domnívá se.

Ještě měsíc se může pracovat, brání se kritice vedení města

Město, které je v tomto případě hlavním investorem, však právě s tím, že část prací firma udělá ještě letos, počítá. „Loni bylo počasí, že se mohlo pracovat do Vánoc. Letos to zatím vypadá podobně, mrazy hlášené nejsou. Minimálně měsíc může zhotovitel ještě pracovat,“ vysvětluje místostarosta Libor Honzárek.

Vedení města by bylo rádo, kdyby práce ve Strážné ulici skončily co nejdřív. „Příští rok nás čeká velká rekonstrukce Dolní a Žižkovy ulice. Kdyby Strážná skončila dřív, hodně by to pomohlo,“ dodává místostarosta.

Že uzavírka začíná už nyní, překvapilo i vedení společnosti Pleas. „Město slibovalo, že nás bude v předstihu informovat. Zatím se tak nestalo,“ říká ředitel závodu Petr Nobst.

Zaměstnanci textilní firmy v ulici parkují, to jim nyní bude znemožněno. „Máme z toho obavy, auta teď budou všude,“ zamýšlí se ředitel.

Objížďka sousední ulicí Nad Tratí není možná, je příliš úzká

Mnoho řidičů zarazil i fakt, že při uzavírce ulice nebyla stanovena žádná objízdná trasa. Strážná totiž nemá žádnou alternativu. Sousední ulice Nad Tratí je jednosměrná a z druhé strany brání průjezdu rozsáhlý areál Pleasu. Kdo tak bude chtít lokalitu opustit, bude muset sjet na hlavní Lidickou ulici a k nádraží či Kauflandu se dostat přes centrum.

Právě v dočasné zrušení jednosměrky Nad Tratí tak mnozí obyvatelé doufali. K tomu ale nedojde.

„Tato ulice je příliš úzká. Na obou koncích, u Pleasu i u školky, je navíc ještě zúžená kvůli ostrůvkům a parkovacím místům. Ani při případném zákazu parkování nebylo možné obousměrný průjezd povolit,“ tvrdí vedoucí brodského odboru dopravy Martin Stehno.

Kvůli opravě Strážné se navíc celé lokalitě bude tři čtvrtě roku vyhýbat i městská hromadná doprava. Obsluhovány vůbec nebudou hned tři zastávky - Střední zemědělská škola, OSBD a Strážná.

„Spoje linky číslo 5 budou zajíždět na zastávku MHD Nový Svět dle platného jízdního řádu, zde se mimo vozovku otočí a na zastávku Dopravní terminál se budou vracet ulicí Průmyslová a Havířská,“ popsal změny vedoucí MHD Lubomír Hepner.

Pleas chtěl stavět nové parkoviště. Zda to stihne, není jasné

Při obnově Strážné ulice dělníci zasáhnou do inženýrských sítí pod ulicí, vymění veškeré povrchy, které jsou dnes v havarijním stavu. „Dopravní režim se po opravě nikterak nezmění. Část ulice dál zůstane jednosměrná s parkovacími místy v polovině vozovky,“ podotkl Honzárek.

Pleas chtěl současně s rekonstrukcí ulice vybudovat i nové parkoviště. To má být v oploceném areálu firmy za administrativní budovou. Vjezd a výjezd by mělo mít právě do Strážné. Zda k tomu skutečně dojde už v první polovině příštího roku, však podle Petra Nobsta zatím není jasné.

„Rádi bychom to tak udělali. Jenže v územním plánu nám město tuto plochu vymezilo pro zeleň. Podali jsme žádost o změnu, ta ovšem ještě nebyla definitivně schválena,“ konstatuje ředitel Pleasu.