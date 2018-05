Most se 10 let nepoužíval. Jakmile na něj vjela auta, byl zralý na demolici

Pro správce silnic zjištění o stavu mostu nad ulicí Romana Havelky nebylo překvapením. „Snesení mostu bylo naplánované už před dvaceti lety na základě diagnostiky stavu jeho konstrukce,“ potvrdila Marie Tesařová z jihlavského Ředitelství silnic a dálnic.



Most na silnici I/38 byl dokončen v polovině osmdesátých let. To znamená, že v dobrém technickém stavu vydržel pouhopouhých deset let.

„Stav mostu jsem znali. Co jsme zjistili až při jeho odbourávání, je to, že jeho dokumentace neodpovídá realitě té stavby - například pilíře byly ve skutečnosti jinak založené, než bylo v dokumentaci. Mnoho bylo asi způsobeno nekázní při výstavbě mostu. Možná dělníci nemuseli tehdy ani všichni tušit, co za několik let způsobí,“ řekla Tesařová.

Doprava přes most je nyní svedená do jeho východní poloviny. Letos silničáři opravují západní polovinu mostu, druhá přijde na řadu v příštím roce. „Odhaduji, že i druhá polovina mostu bude ve stejném stavu,“ podotkla ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic.

Uvnitř mostní konstrukce to vypadá jako v krápníkové jeskyni

Obdobné patálie silničáři řeší u mostů opakovaně. Ve stejně kritickém stavu byl až do současné přestavby například most přes řeku Jihlavu na výpadovce z Třebíče na Náměšť nad Oslavou.

„Loni jsme měli podobný problém u Ždírce nad Doubravou v Novém Ransku. Tam taky most vypadal, že bude v pořádku, protože nebyl nijak starý. Když jsme se ale podívali dovnitř nosníku, tak to tam vypadalo jako v krápníkové jeskyni. To znamená, že jsou tam výluhy pojiva z betonu, do mostu proniká vlhkost, tím se konstrukce oslabuje,“ vysvětlila Tesařová.

Most přes jihlavskou ulici Romana Havelky nebyl v provozu po svém vybudování ještě asi zhruba deset let: dálniční přivaděč a současně jihlavský obchvat totiž tehdy končil právě u ulice Romana Havelky.



Prodloužení k Jiráskově ulici včetně mostu přes řeku Jihlavu se silnice I/38 dočkala až v polovině devadesátých let. Přestavba mostu spolu s dokončením obchvatu měla být financovaná z evropských fondů. Z toho ale sešlo, a tak k dokončení obchvatu ve směru k Pístovu a lokalitě Ráj došlo až v roce 2008.

Pod novým sjezdem z přivaděče bude místo kruháku semafor

K východní polovině mostu bude v příštím roce připojen také dosud chybějící sjezd na ulici Romana Havelky, kde se nachází kromě koupaliště Vodní ráj také rozlehlá zóna s obchody. Napojení bude stát do 20 milionů korun, město ho zaplatí ze svého rozpočtu.

„Během příštího roku se to stihne. Mělo se začít už letos, ale posunulo se to o rok kvůli oddálení začátku rekonstrukce mostu,“ poznamenal vedoucí radničního odboru dopravy Ján Tinka.

Odbočovací pruh pro směr od Znojma bude začínat už přímo na mostě jeho rozšířením. Pak se sjezd obloukem přes současný zelený ostrůvek na pravé straně za mostem dostane k ulici Romana Havelky - v místě stávající křižovatky k Vodnímu ráji.

„Původně se tam uvažovalo o okružní křižovatce, která by se ale mohla ve špičkách ucpávat a tím by se pak ucpala i silnice I/38. Proto tam bude semafor, reagující na aktuální hustotu dopravy,“ popsal náměstek primátora Vratislav Výborný.