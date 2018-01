Plán na první kruhový objezd v Přibyslavi narazil, neplní parametry ŘSD

Přibyslav se v posledních letech rozrůstá východním směrem. Na okraji města směrem na Žďár nad Sázavou a Hřiště vznikají nová sídliště, radnice tu připravuje další a další parcely. O lokalitu je zájem, prodávat pozemky se městu daří.



Lokalita na východě Přibyslavi má však jednu podstatnou vadu. Tou je špatná přístupnost. Do celé čtvrti označované Pod Bramborárnou vede jen jedna ulice. Navíc výjezd z ní je komplikovaný, na křižovatce se státní silnicí I/19 naproti zámku se řidiči orientují podle zrcadel.

„Ta křižovatka je velice špatná, není přehledná a do budoucna, když se sídliště rozroste, rozhodně nebude stačit. Vybudování nového napojení sídliště se už proto určitě nevzdáme,“ konstatoval přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Ideální nové napojení by podle něho bylo od jihu, ve směru od nádraží. Z kopce dolů by mohla být protažena zaslepená Ronovská ulice. Na hlavní silnici I/19 by ústila mezi hotelem Přibyslav a ubytovnou U Kubínů. Bezpečný průjezd místem by tu měl zajistit kruhový objezd.



„Protože se ale jedná o silnici první třídy, musíme stavbu dojednat s Ředitelstvím silnic a dálnic. A tam jsme zatím nenašli shodu. Na odpověď jsme čekali půl roku, a ta nás rozhodně neuspokojila. Budeme muset vyvolat nové jednání,“ prozradil starosta.

Za sporem jsou pouhé tři metry v průměru kruhového objezdu

ŘSD by proti výstavbě kruhového objezdu na státní silnici nic nenamítalo, pokud by ovšem město splnilo požadované podmínky. „Jestliže se shodneme na technických parametrech, nic stavbě kruhového objezdu bránit nebude,“ prohlásila Marie Tesařová, ředitelka jihlavské správy ŘSD.

Jenže právě zde se obě strany dosud neshodly. Město by rádo vybudovalo objezd menší s průměrem 34 metrů, ŘSD trvá na větším o průměru 37 metrů. Rozdíl tří metrů se zdá být malicherný, pro obě strany má však svůj význam.

„Pokud by měl být objezd větší, museli bychom dokoupit potřebné pozemky, což by mohl být problém. Ještě větším problémem by ale byl až přílišný sklon vozovky ve větvi směrem k sídlišti. Nevychází pak normy na sklon a převýšení,“ vysvětlil Kamarád. Zjednodušeně řečeno, ulice by tu stoupala až do příliš prudkého kopce.

Ředitelství silnic a dálnic však tyto ostatní okolnosti příliš nezajímají. Kruhový objezd na silnici první třídy má mít určité parametry a napojení dalších větví už bere jako záležitost města, s níž se musí vypořádat samo.

„Ale to je standardní situace, ke které dochází ve většině podobných případů. Je možné, že se záležitost bude projednávat několikrát a nakonec se podaří najít kompromis,“ podotkla Tesařová.

Kvůli obchvatu jen dočasná stavba. Dočká se ho město někdy?

Přibyslavskou radnici ŘSD překvapilo v souvislosti s kruhovým objezdem ještě s jednou záležitostí. Podle jeho pracovníků se totiž má jednat pouze o stavbu dočasnou, nikoliv trvalou.



Přičemž důvod přišel přibyslavskému starostovi přinejmenším zvláštní. „ŘSD argumentovalo tím, že se připravuje obchvat Přibyslavi, který dopravu z města odvede. Jenže obchvat tu minimálně dvacet až třicet let určitě nebude. Stačí se podívat na sousední Havlíčkův Brod, jak dlouho se obchvat plánuje a jak rychle běží přípravy,“ kroutí hlavou Martin Kamarád.

Detailněji se havlíčkobrodský obchvat začal plánovat počátkem 90. let. V roce 2003 se podařilo zprovoznit jeho severovýchodní část. Ta jihovýchodní by se mohla začít stavět příští rok. V případě Přibyslavi dosud neexistuje ani úvodní studie, která by alespoň v náznacích ukázala trasu budoucího obchvatu.

Podle přibyslavské radnice je tak i kruhový objezd na silnici I/19 záležitostí na delší dobu. Pokud se město s ŘSD nakonec přece jen shodne na jeho parametrech, určitě se nezačne budovat v letošním roce. „A nejspíš ani v tom příštím,“ poznamenal starosta.