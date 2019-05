Dopravu ve Frýdku-Místku zpomalí na čtvrt roku omezení a uzavírky

„Rekonstrukce mostu, který se klene nad čtyřproudovou silnicí na Český Těšín, je nevyhnutelná. Spolu s ním se stavaři pustí i do opěrné pilotové zdi a navazující nájezdové a sjezdové rampy. Práce potrvají tři až čtyři měsíce, s rozdělením do dvou etap, kdy bude most vždy z poloviny uzavřen, včetně výluky jednotlivých ramp,“ uvedla mluvčí města Jana Matějíková.

Při 1. etapě se zavře polovina mostu s jízdním pruhem ve směru od kruhového objezdu u Kostikova náměstí k magistrátu, tedy polovina, která je blíže ke krevnímu centru.

Svedení dopravy po druhé části mostu však znemožní odbočení doleva, a to pro všechny řidiče, ať už přijedou z kteréhokoliv směru. Zásah u opěrných zdí a ramp zase omezí dopravu na čtyřproudové komunikaci pod mostem,na hlavním tahu na Český Těšín. Kolonám na průtahu městem se asi nevyhneme,“ dodala mluvčí.

Podle primátora Frýdku-Místku Michala Pobuckého bylo původně v plánu opravit most až po dokončení obchvatu.

„Bohužel, jeho špatný technický stav už nám nám nedovoluje čekat. Je třeba se připravit na složitý průjezd městem, nejen kvůli opravě mostu, ale taky výstavbě obchvatu, se kterou jsou spojeny další dopravní omezení,“ řekl Pobucký.

Město se snaží, aby se uzavírky nepotkávaly

Matějíková potvrdila, že město pravidelně jedná se zhotovitelem obchvatu a snaží se dohodnout, aby se uzavírky ve Frýdku-Místku co nejméně odehrávaly ve stejný čas, řidiči měli možnost náhradních tras a doprava nekolabovala.

„Zhotovitel o nich sice informuje v předstihu, ale zhruba měsíc, podle vývoje stavby. Víme, že se chystá stažení provozu do dvou pruhů i na silnici v Beskydské ulici, ale netušíme zatím kdy, na silnici v Příborské ulici už je. Někdy se uzavírka ohledně obchvatu ještě dodatečně posune v čase nebo naopak urychlí,“ vysvětlila Matějíková s tím, že do případných dalších plánovaných oprav na krajských a komunikacích město zasahovat nemůže.

Dlouhodobě je už kvůli budování obchvatu uzavřená část ulice 17. listopadu a část místní komunikace na ulici Kvapilova v Místku. Dále také části místních komunikací v ulici Bahno Příkopy a ulicích Čelakovského.

Náměstek primátora Karel Deutscher doufá, že se nenaplní černý scénář a řidiči si stejně jako při opravě estakády nebo loňských opravách krajských cest, najdou své vlastní objízdné trasy, aby v kolonách strávili co nejméně času.

Autobusy naberou zpoždění

„Opravy mostu se dotknou i cestujících MHD, autobusové linky budou nabírat možná i desítky minut zpoždění, na to je třeba pamatovat a počítat s tím, zejména při přepravě autobusem na vlakové nebo jiné autobusové spoje,“ zmínil náměstek.

Na opravě mostu se bude z části podílet město a z části stát, čili Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Město opraví svršek mostu, včetně zábradlí a veřejného osvětlení. Rubikova křižovatka následně získá moderní semafory, včetně videodetektorů a indukčních smyček, umožňujících dynamické řízení dopravy,“ upřesnil Deutscher. ŘSD bude mít na starost opěrné pilotové zdi a navazující rampy.

Celkové náklady na opravu mostu i opěrných pilotových zdí a navazujících ramp jsou vyčísleny na bezmála 100 milionů. Z toho ŘSD vydá na opravy opěrných zdí a ramp 60 milionů a město téměř 40 milionů korun, ovšem přes 31 milionů by mělo získat zpět z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.