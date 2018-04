Řidiče na Vysočině čekají kolony i mimo D1, trápí je devět velkých uzavírek

1 Žďár nad Sázavou - Ostrov nad Oslavou (silnice I/37)

Na Žďársku je problematickým úsekem silnice první třídy I/37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ostrovem nad Oslavou.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje i letos v postupné opravě frekventované cesty vedoucí do Velké Bíteše a k D1. Mezi Žďárem a Ostrovem jsou aktuálně troje semafory a nastavený kyvadlový provoz.



„Většina lidí z Ostrova nyní jezdí do Žďáru přes Nové Veselí, i když je to delší trasa. Cesta přes semafory se hodně prodlužuje, záleží na tom, v jakém čase jedete. Už jsem zažila i cestu trvající 35 minut, přitom běžně jsem byla na kraji města za 10 minut,“ porovnává Jana Tlustá, která tudy denně pendluje.

Podle ŘSD bude celý úsek opravený v červnu. Stavbaři letos pokračují v tom, co začali už loni, a postupují po jednotlivých úsecích pomocí částečných uzavírek.

2 Průtah Křižanovem - u pumpy EuroOil (I/37)

Dalším špuntem na silnici I/37 je aktuálně Křižanov, kde jsou práce naplánované po etapách až do října. Aktuálně se dělá na zhruba čtyřsetmetrovém úseku u čerpací stanice EuroOil na příjezdu do Křižanova ve směru od Žďáru. Úplná uzavírka platí do 20. května.

3 Průtah Přibyslaví a jejími místními částmi (I/19)

Co nevidět začnou opravy silnice číslo I/19 v úseku mezi Dobrou a Ronovem nad Sázavou. Pro čtyřtisícovou Přibyslav to bude „oprava století“. Silnice totiž protíná celé město od západu na východ, prochází i Bechyňovým náměstím.

Přesný termín zahájení zatím není znám. Práce mají začít v květnu, skončí v říjnu. Během oprav nechá měto v Dobré a Keřkově položit kanalizaci. „Letošní rok bude z hlediska dopravy pro naše obyvatele rokem velmi komplikovaným,“ říká diplomaticky starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

ŘSD opravovaný průtah rozdělí na pět dílčích úseků, přičemž by se mělo pracovat vždy nejvýše ve dvou současně. Uzavřená bude rovněž vždy jen polovina silnice, ve druhé bude umožněn kyvadlový provoz řízený semafory. Ty by měly být provázané a tvořit takzvanou zelenou vlnu.

V létě pak bude na dobu šesti týdnů zcela uzavřen úsek mezi odbočkami k nádraží a do Olešenky. Objížďka povede kolem letiště k místní části Hřiště a do Ronova a bude neprůjezdná pro nákladní dopravu.

4 přeložka Rouštany - Pohled u Havlíčkova Brodu (I/34)

Už od loňského roku se staví přeložka silnice I/34 a nová křižovatka se silnicí I/19 u Rouštan a Pohledu na Havlíčkobrodsku. Od minulého týdne se tam jezdí obousměrně po provizorní komunikaci - souběžné s I/34. Tento stav má trvat do konce letošního srpna.

Druhé omezení spočívá v kyvadlovém provozu ve směru na Ždírec, kde jsou za křižovatkou do Pohledu zhruba k odbočce ke známému poutnímu místu u svaté Anny umístěny semafory.

5 Vilémovice - Leštinka na Ledečsku (II/150)

Řidiči, kteří pendlují mezi Ledčí a Světlou nad Sázavou, lamentují kvůli uzavírce v úseku Vilémovice - Leštinka. Kraj Vysočina nechává narovnat dvoje serpentiny, silnice bude uzavřená od 10. dubna zřejmě až do 1. listopadu.

Pro obyvatele Ledče je to velká komplikace, protože jsou odstřihnutí od Světlé a Havlíčkova Brodu. Oficiální objížďka vede po úzkých silničkách přes Pavlov, Opatovice a světelská sídliště, kamiony musí přes Habry.

6 Kasárna - kvůli stavbě kruhového objezdu (I/23 a I/38)

V minulých dnech začala dlouho očekávaná přestavba nebezpečné křižovatky Kasárna u Markvartic na Jihlavsku. Střetávají se tam silnice z Jihlavy na Znojmo a z Telče na Třebíč.

V této fázi není křižovatka průjezdná ve směru na Třebíč. Stavba probíhá po polovinách, takže nyní křižovatku dělí na dvě půle stěna z betonových bloků. Někteří řidiči v minulých dnech objížděli uzavřenou část křižovatky při jízdě od Třebíče na Jihlavu po louce a přilehlém poli.

Ve směru Jihlava - Znojmo je provoz řízen kyvadlově semaforem. Přestavba křižovatky by měla být hotová na konci října.

7 Brněnský most v Jihlavě (II/602)

Překvapivě bez velkých komplikací se zatím daří zvládat uzavírku klíčového Brněnského mostu v Jihlavě, jehož oprava začala hned po Velikonocích a potrvá až do konce října.

Kolony se po uzavírce Brněnského mostu objevují jen nárazově v Okružní ulici vedoucí skrz největší jihlavské sídliště Březinky.

„Řidiči se po Okružní naučili jezdit i respektovat pásy, které jsou vyhrazené pro městskou hromadnou dopravu,“ zmínila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Po dvě stě metrů dlouhém mostě denně jezdilo kolem 16 tisíc aut.

Objízdné trasy pro osobní dopravu vedou v Jihlavě po ulicích Okružní, Havlíčkova, Fritzova, Jiráskova, Dvořákova a Hradební. Nákladní auta nad 3,5 tuny Jihlavu objíždějí po dálnici D1, kde je ale ve směru na Brno kvůli opravám do 22. června uzavřen exit 119 Velký Beranov. Dálnici mohou využívat také řidiči osobních aut. Po dobu rekonstrukce je úsek mezi exitem 112 Jihlava a 134 Měřín bez poplatku.

8 Bráfova třída (I/23) a další místa v Třebíči

V Třebíči je hned několik míst, která komplikují řidičům život. A přibudou další omezení. Především je uzavřena část průtahu městem, což je Bráfova třída. A to od křižovatky s Nádražní ulicí po gymnázium.

Problémy jsou i ve Sportovní ulici, což je výpadovka na Brno. Začala tam rekonstrukce mostu a doprava je svedená do „užšího hrdla“.

Navíc je do konce června uzavřený most přes náhon u kempu v Poušově. Neprůjezdná je i výpadovka z Třebíče směrem na Jihlavu u Penny Marketu. „Tam to bude do 30. dubna,“ uvedl Aleš Kratina, šéf radničního odboru dopravy.

Po této uzavírce se začne pod čtyřproudou silnicí v Třebíči nedaleko autobusového nádraží bagrovat podjezd pro cyklisty. Řidiči na průtahu městem kvůli tomu budou muset přetrpět pětiměsíční dopravní omezení.

Až do října budou také uzavírky po etapách v místních částech Budíkovice a Pocoucov z důvodu výstavby nové kanalizace. Více informací o třebíčských uzavírkách najdou řidiči na www.uzavirkytrebic.cz.

9 Průtah Moravskými Budějovicemi

Silniční průtah Moravskými Budějovicemi je na zdejším náměstí Míru až do 20. května uzavřený - kvůli aktuální rekonstrukci náměstí. Uzavřeny jsou v centru města také přilehlé chodníky. Chodci mohou uzavřený úsek obcházet kolem muzea. Vstup do nemovitostí v uzavřené části je umožněn. Parkoviště na náměstí Míru a v Purcnerově ulici i při uzavírce funguje.