V Brodě roste první hobbymarket, přijet k němu však může být problém

Lidická ulice je součástí páteřního průtahu městem, vede jí silnice I/38 od Jihlavy na Kolín. V místě stavby nového obchodu má čtyři pruhy. Navíc jen kousek odtud je velká světelná křižovatka a jsou zde časté kolony.



Zdejší obyvatelé si v minulosti zažili mnoho starostí s tím, aby tu prosadili alespoň přechod pro chodce. Ten - mimo jiné i kvůli bezpečnosti - musel být navíc posunut dál od centra města. Proto teď lidé nechápou, jak mohl někdo povolit vyústění parkoviště přímo na hlavní ulici.

„Když jsme žádali přechod, to bylo pořád řečí. Úřady hledaly důvody, proč tam zřídit nejde. Jednou to byla šířka ulice, problémem byly čtyři pruhy, pak zase to, že se zde řadí auta před křižovatkou, že tu bývají kolony a kdesi cosi. Ale když tady chce podnikatel udělat křižovatku, najednou problém není a všechno jde,“ rozčiluje se muž bydlící v sousedství. Jméno zveřejnit nechtěl, nicméně redakce ho zná.

Investor má všechna potřebná povolení, tvrdí stavební úřad

Podle vedoucího stavebního úřadu v Havlíčkově Brodě Zdeňka Paukejeho získal investor všechna potřebná povolení. Ta se týkají i napojení parkoviště na hlavní silnici.

„Už před pár lety se k tomu vyjadřovala krajská dopravka s tím, že pro uvažovaný objekt je takové dopravní napojení vyhovující,“ pověděl Paukeje.

To potvrdila i policejní mluvčí Dana Čírtková. „Již v roce 2011 byl předpoklad, že na tomto pozemku nějaká provozovna vyroste. Povolení jsme vydávali v roce 2014,“ konstatovala.

Policisté napojení parkoviště povolili, nicméně s určitými omezeními. Na nově vzniklé křižovatce nebude možné odbočit ani z jednoho směru doleva, povoleno bude jen pravé odbočení. To znamená, že na parkoviště k obchodu se zákazníci, obchodní partneři či zásobovací vozy dostanou jen ve směru od Jihlavy. A zároveň ho budou moci opustit pouze ve směru na centrum Havlíčkova Brodu.

Stěžejní roli sehrál rozhled, nikoliv pravidelné kolony na hlavní

„Nebude se jednat o žádný velký hypermarket. Neočekáváme, že třicet parkovacích míst by způsobilo nějaké dopravní problémy. Pokud by řidiči přece jen vodorovné značení nerespektovali, necháme místo osadit svislými značkami se zákazem odbočení,“ dodala policejní mluvčí Čírtková.

V rozhodování dopravních inženýrů hrály stěžejní roli rozhledové podmínky. A ty jsou zde podle jejich zjištění dobré. Že ale v době dopravních špiček pravidelně stojí od světelné křižovatky až do půli kopce daleko nad viadukt kolony, nezohledňovali.

„Podobných napojení na hlavní silnice je v každém městě několik, není to ojedinělá záležitost. Například v Jihlavě podobně funguje výjezd od prodejny Uni Hobby,“ doplnila Dana Čírtková.



Nešťastný výjezd od CoraHB podle policie problémový není

I v Havlíčkově Brodě podobný případ ne zrovna ideálního napojení na čtyřproudý průtah městem už existuje. Jedná se o vjezd k prodejně autodílů na Masarykově ulici. Nachází se v areálu bývalého Pleasu mezi křižovatkami s Ledečskou a Havlíčkovou ulicí.

„To je nesmyslně udělané. Je v zatáčce, a když tam někdo odbočuje, má strach, že do něho zezadu vrazí rozjetý kamion, který to prostě na čtyřproudé silnici nečeká. Navíc se do dvora vjíždí přes chodník, takže když tam jdou lidi, musí dát řidič přednost a o to déle na hlavní stojí,“ popisuje brodský řidič Pavel Smetana.

Jenže i zde je podle dopravních policistů vše v pořádku. „Může to být jako nebezpečné místo vnímáno, podle našich údajů jím však není. Nestala se tam zatím ani jedna nehoda,“ poznamenala Čírtková.

Majitel by chtěl novou prodejnu v Lidické ulici otevřít ještě letos. Podle dokumentace, kterou posuzoval stavební úřad, by měla nabídnout zahradní a hobby techniku, pracovní nářadí a měla by obsahovat i prostory pro jejich servis.