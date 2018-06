Kolony v Havlíčkově Brodě jsou čím dál větší, město viní rozkopanou dálnici

„Už zase.“ Strohý komentář na sociálních sítích a k tomu fotka nekončící řady osobních i nákladních aut.



„Dneska opět až k letišti,“ píše se nad dalším videozáběrem z cesty po brodské Humpolecké ulici. Od světelné křižovatky u hotelu Slunce se táhne opravdu až k letišti štrúdl vozidel.

Řidiči, kteří Brodem pravidelně jezdí nebo projíždějí, si toho všímají čím dál víc. V posledních týdnech zde řádně zhoustla doprava. Především na příjezdových cestách od Humpolce a od Jihlavy.

„Také jsem si toho všiml. Kolony běžně dosahují na Humpolecké ulici až k letišti a na Lidické k bývalé zemědělské škole. Nebývalo to tak a rozhodně to není nic příjemného,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta zodpovědný za oblast dopravy Libor Honzárek.

Trable se stupňují už od zimních měsíců

S problémy se řidiči setkávají zhruba od konce zimy. A zejména na příjezdových cestách od dálnice D1. I proto se nejen vedení města domnívá, že se Brod stal oblíbenou objížďkou pro dálniční tranzit. Zvlášť letos, když se na D1 modernizuje úsek z Humpolce do Větrného Jeníkova a už několikrát zde byla kvůli nehodě uzavřena.

Křížení silnic I/34 a I/38 v Havlíčkově Brodě. Na snímku z roku 2013 má ještě původní podobu bez odbočovacího pruhu z centra.

„Skutečně si myslím, že je to tak. Mnozí řidiči se snaží opravovanému úseku dálnice záměrně vyhnout a jedou přes Brod. Je to sice zajížďka, ale cesta je to poměrně dobrá. S tím, bohužel, neuděláme vůbec nic,“ říká o objížďce po silnicích I/34 a I/38 Honzárek.

Přímo v Brodě se však obě setkají na světelné křižovatce. A ta zejména ze směru od Humpolce nestačí takový provoz pojmout a tvoří se dlouhé kolony. „Naštěstí se tvoří prakticky mimo město. Pokud by se ucpaly další křižovatky, byl by to větší problém,“ dodává místostarosta.

Propojka by byla nejlepší. Ale ta jen tak nebude

Jenže potíž je v tom, že od Humpolce řidiči jinou příjezdovou cestu do města využít nemohou. Jednoduše proto, že žádná jiná neexistuje. „Velice by pomohla třeba propojka Lipnické a Ledečské ulice s mostem přes trať a řeku. Ta by část dopravy z Humpolecké odvedla. Nemusela by být ani drahá, vždyť je to asi 400 metrů,“ tvrdí řidič Pavel Smetana.

Podobně to vidí i Honzárek. Jenže tím vše zatím končí. „Jsou to opravdu jen úvahy. Žádný konkrétní návrh na stole neleží a minimálně několik let se na tom nic nezmění,“ konstatoval už několikrát.

Vedení Havlíčkova Brodu vidí spásu v dobudování tří čtvrtin obchvatu - tedy k již hotovému severovýchodnímu i jihovýchodního a jihozápadního segmentu. Ten jihovýchodní by se po dvaceti letech příprav mohl začít stavět v příštím roce.

„V závěrečné fázi je příprava zadávací dokumentace, ještě letos se uskuteční výběr zhotovitele. Jenže stavba může začít, až bude platné stavební povolení. A stavební řízení je momentálně přerušeno kvůli soudnímu sporu při vyvlastnění posledního pozemku,“ popsala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Město nechce čekat dalších dvacet let

Jihovýchodní obchvat by sice odvedl část dopravy z Lidické ulice, nicméně na Humpoleckou by neměl žádný vliv. Tu by podle města uvolnila až nová spojka s výpadovkou na Jihlavu. Jihozápadní obchvat už v územních plánech zanesen je, nicméně zatím nic víc.

„Budeme žádat, aby se začal připravovat ihned poté, co se jihovýchodní část začne stavět. Nechceme na něj čekat dalších dvacet let,“ vzkázal Libor Honzárek. Šanci na urychlení příprav vidí ve schválení zákona o liniových stavbách.

„Jihozápadní obchvat je zatím ve fázi prověřování,“ prohlásila Ledvinová. ŘSD podle ní bude mít do měsíce hotový dopravní průzkum, který poté hodlá projednat s ministerstvem dopravy. „Pak by se mělo rozhodnout o eventuálním zahájení předprojektové přípravy,“ dodala.