Jihlava znovu otevře sjezd z přivaděče v Pávově. Hluk už není problém

Už se zdálo, že jde o dávno zavrženou myšlenku a že nájezd a sjezd z dálničního přivaděče na starý Pávovský most zůstanou navždy zataraseny betonovými bloky. A to i přesto, že řada firem z nedaleké průmyslové zóny si přála, aby se otevřely.



Dopravní stavby plánované v Jihlavě v roce 2018 Brněnský most - půjde o největší zásah do dopravy ve městě. Uzavřít by se měl pravděpodobně začátkem dubna.

- půjde o největší zásah do dopravy ve městě. Uzavřít by se měl pravděpodobně začátkem dubna. Pávovský most - opravou projde letos i most v příměstské části Pávov nad dálničním přivaděčem. Během těchto prací bude omezen provoz pod mostem. Magistrát chce začít v květnu.

- opravou projde letos i most v příměstské části Pávov nad dálničním přivaděčem. Během těchto prací bude omezen provoz pod mostem. Magistrát chce začít v květnu. Most U Dvora - město se chystá opravit i mostek v lokalitě U Dvora nedaleko Skalky. Termín zahájení není ještě přesně daný.

- město se chystá opravit i mostek v lokalitě U Dvora nedaleko Skalky. Termín zahájení není ještě přesně daný. Mosty na přivaděči - v dubnu začnou také práce na opravě mostů na dálničním přivaděči, které překlenují ulici Romana Havelky.

- v dubnu začnou také práce na opravě mostů na dálničním přivaděči, které překlenují ulici Romana Havelky. Telečská ulice - pracovat se bude i v Telečské ulici, kde se bude měnit povrch a stavět nové chodníky. Podle ideálního scénáře by práce měly začít v dubnu.

- pracovat se bude i v Telečské ulici, kde se bude měnit povrch a stavět nové chodníky. Podle ideálního scénáře by práce měly začít v dubnu. Jihlavský tunel - původně se jeho pravidelná údržba, která tunel vždy na jeden víkend uzavře, měla uskutečnit v květnu. Jenže kvůli opravě Brněnského mostu vyšlo Ředitelství silnic a dálnic městu vstříc a práce provede už v březnu.

- původně se jeho pravidelná údržba, která tunel vždy na jeden víkend uzavře, měla uskutečnit v květnu. Jenže kvůli opravě Brněnského mostu vyšlo Ředitelství silnic a dálnic městu vstříc a práce provede už v březnu. Pelhřimovská ulice - do konce září musí město postavit plánované záchytné parkoviště v Pelhřimovské ulici u ústředního hřbitova.



„Víme, že kdyby zde měl vzniknout opět sjezd, musely by být splněny určité požadavky - vybudovat protihlukovou stěnu, most i silnici zpevnit. To stojí hodně peněz a ty nyní nejsou k dispozici,“ odhadoval loni naděje na znovuotevření nájezdu a sjezdu Ralph Carle, obchodní ředitel společnosti Bosch Diesel.

O několik měsíců později je však situace jiná. Podle náměstka primátora pro dopravu Vratislava Výborného (ČSSD) je totiž reálná šance, že by se zmíněná napojení na přivaděč znovu otevřela.

Až dosud tomu bránily hygienické normy. Podle nich by musela Jihlava vybudovat protihluková opatření, která by dle náměstkova odhadu vyšla na zhruba 40 milionů korun.

„A to jsme řekli, že nedáme. Jenže se změnila metodika výpočtu zatížení hlukem. A nyní to vychází tak, že - zjednodušeně řečeno - budou zapotřebí protihluková opatření do výšky zábradlí. To je výrazně levnější, tak jsme si řekli, že do toho půjdeme,“ vysvětlil změnu Výborný.

Město by obě napojení na dálniční přivaděč rádo otevřelo nejpozději příští rok. Na ten jsou totiž naplánovány velké opravy Pávovské ulice a exit se stane důležitou spojkou pro průmyslovou zónu. Pokud má však být otevřený trvale, obě jeho ramena se budou muset prodloužit, aby splňoval požadované náležitosti.



„Pozemky pro tyto pruhy už máme vykoupené,“ pronesl náměstek primátora pro oblast územního plánování Radek Popelka.

Oprava mostu svede dopravu na přivaděči do jednoho pruhu

Do prodloužení obou ramen by se magistrát chtěl pustit už tento rok. Na jaro totiž chystá rekonstrukci spodní části Pávovského mostu. Vše je však zatím ve fázi příprav. Momentálně se na celou akci připravuje projekt. Samotné práce by podle současných předpokladů mohly začít v květnu a trvat zhruba tři měsíce. Během této doby bude provoz pod mostem omezen, nikoli však přerušen.

„Bude tam postavené lešení, provoz se proto bude pravděpodobně zužovat do jednoho pruhu,“ doplnil Výborný. Na samotnou opravu mostu má město vyčleněných 9 milionů korun.

Pávovský exit na přivaděč byl pro dopravu naposledy otevřený na jaře 2016. Ovšem pouze na výjimku. A lidé, kteří v bezprostředním okolí žijí, přivítali, že se nakonec uzavřel.

„Ať auta jezdí po tom novém kruháči a po nové mimoúrovňové křižovatce,“ nechal se slyšet obyvatel Pávova Miloslav Dvořák.

Pávovský most však není jediný, který se bude letos na přivaděči opravovat. V dubnu začne rekonstrukce přemostění ulice Romana Havelky.