Díky dovoleným Brod žije i bez velkého parkoviště a obává se září

Na velkou odstavnou plochu v brodské Žižkově ulici se vešlo zhruba 200 aut. Od pátku minulého týdne - s dvoutýdenním zpožděním oproti původním předpokladům - tam nestojí už ani jediné. Celý prostor je obehnán plotem. U vjezdu na parkoviště stojí zábrana a značka zákaz vjezdu. Tak by to mělo být po dva roky.

Na části odstavné a jen částečně zpevněné plochy vyroste nová krajská knihovna s parkovacím domem. Už týden se první práce odehrávají pod parkovištěm směrem k řece, obrovská plocha má sloužit jako stavební dvůr.

„Skutečně jsme měli z uzavření této plochy velký strach. Hned po pár dnech jsme vyhodnocovali jeho dopady. A musím říct, že jsme zatím příjemně překvapeni,“ konstatoval ve středu dopoledne brodský místostarosta Libor Honzárek.

Stovky řidičů, kteří denně jedno z mála bezplatných parkovišť v centru Brodu využívali, musí teď hledat jiné místo k odstavení vozů. Dosud se ale zdá, že to zvládají bez větších komplikací.

Třetina lidí, co tam parkovala, není ve městě, říká šéf strážníků

„Zatím tu nemáme ani jedinou oficiální stížnost. Řidiči se s uzavírkou vypořádají stejně, jako když se opravovala Žižkova ulice a parkoviště bylo rovněž zavřené,“ konstatoval starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Zvýšené množství přestupků v parkování zatím nemuseli řešit ani strážníci. „To je teď, tento týden. Příští týden to ale může vypadat jinak,“ poznamenal ředitel městské policie Jan Pavlík. „Je doba dovolených. Třetina lidí, co tam běžně parkovala, není ve městě,“ vysvětluje si.

Město žádné náhradní parkování řidičům nepřipravilo. Místostarosta Honzárek radí, aby víc využívali bezplatná stání u zimního stadionu v Kotlině nebo u koupaliště v Chotěbořské ulici.

Řidiči si oblíbili plochu mezi bývalým finančním úřadem a ZUŠ

Velmi oblíbenou se v těchto dnech stala i plocha mezi základní uměleckou školou a bývalým finančním úřadem na Smetanově náměstí. V minulosti sloužila zaměstnancům úřadu. Po jeho odchodu ho ale zdarma a bez omezení užívá veřejnost. Vejdou se na něj až tři desítky aut.

„Je sice trochu umění se na něj přes ty rigoly pod hudebkou dostat. Ale je to v centru a je to zdarma. Jen to chce přijet opravdu brzy, protože během dne je tu tak plno, že se zde nedá ani otočit,“ vykládala řidička, kterou oslovil v úterý odpoledne redaktor MF DNES.

O tuto plochu o rozloze přes 700 metrů čtverečních má zájem i město, které by ji mohlo přetvořit v oficiální a zpevněné parkoviště. Už loni podávalo na úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádost o bezúplatný převod. Prozatím ale získalo pouze asi čtyřicet metrů pod chodníkem u prodejny Sinek.

Co se stane, když do ZŠ V Sadech povezou své děti stovky rodičů?

Trochu s obavami nyní řidiči i vedení města hledí k pondělí 3. září. To se po letních prázdninách teprve naplno ukáže, jak moc odstavná plocha v Žižkově ulici chybí.

Stane se tak hned ráno, kdy stovky rodičů povezou své děti do školy. Ta brodská největší, ZŠ V Sadech, je od této lokality vzdálena jen tři minuty. A škola vlastní parkoviště nemá.

„Snažíme se na to nějak připravit, ale ono v podstatě ani není jak. Něco je v jednání, ale zatím to naráží na nesouhlas policie,“ pravil Libor Honzárek.

Do budoucna chce vedení města nedostatek parkovacích míst řešit i vybudováním zcela nových odstavných ploch. V té souvislosti se nejvíce mluví o umožnění stání na takzvaném cirkusplace mezi fotbalovým areálem a Billou u Masarykovy ulice.