Sídliště bojuje s auty, místo parkovacího domu ale vyrostou další bytovky

Tři nové bytové domy chce na Výšině stavět společnost Výšina HB. Za firmou, která vznikla na konci loňského roku, stojí známý brodský podnikatel Adam Hlaváč. Pro stavbu bytovek kupuje menší průmyslovou oblast mezi Penny marketem a bývalou kotelnou.



Podle představ investora by zde měly vyrůst tři čtyřpodlažní bytovky. Celkem by v nich mělo být 66 bytů, ve kterých by podle odhadů mohlo bydlet přibližně 178 lidí.

Na prostranství mezi bytovkami by měla vést nová asfaltka, kolem které firma plánuje zřídit 75 parkovacích míst.

Záměr zastupitelé schválili nejtěsnější možnou většinou třinácti hlasů. Hlasování předcházela velmi dlouhá a vzrušená diskuse. Mnohým zastupitelům, stejně jako samotnému vedení města, se totiž mnoho věcí v projektu nezdálo.

„Je tam moc otazníků,“ přiznal sám předkladatel návrhu, místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Parkovacích míst je málo, dopravní situace se jen zhorší

Velké výhrady měla především radní Ivana Mojžyšková (ČSSD). Na Výšině sama bydlí a ví, jak špatně je na tom sídliště s parkovacími místy.

„Je jich kritický nedostatek. A do toho povolíme stavbu tří bytovek. Sice u nich přibude 75 parkovacích míst, ale to je i na uvažovaných 178 obyvatel málo. Dopravní situace se tu jen zhorší,“ pravila.

„Mezi paneláky se nedostanou hasiči, záchranka, problémy tam mají autobusy městské hromadné dopravy. Auta stojí všude možně. Pokud by tu městská policie důsledně vybírala pokuty za špatné parkování, byla by tam desetkrát do hodiny a nakonec by strážníky někdo zastřelil,“ popisoval problémy s parkováním i komunista Vladimír Frič.

Jednou z variant, jak situaci zlepšit, měl být podle úvah radnice patrový parkovací dům. Dle starších studií se s ním počítalo na místě současného parkoviště u bývalé kotelny. Jenže stavba tří nových bytovek v těsném sousedství by tento projekt hodně nabourala.



„Výstavba parkovacího domu pak není příliš reálná. Problematický by byl zejména příjezd k němu, který by nejspíš vedl mezi novými bytovkami,“ přiznal Honzárek.

Bytů je v Brodě málo, na jeden přijdou městu desítky žádostí

Na jednání zazněl návrh vybudovat větší parkoviště na pozemku za Penny marketem hned u obchvatu. Jeho majitel ho ale odmítá městu prodat. Vykoupit se město snažilo i pozemek, na němž nové bytovky mají vyrůst.

„Bylo by to ideální místo pro centrální parkoviště na sídlišti. Majitel ale preferoval vizi nových bytových domů,“ řekl Honzárek.

Na stranu developera se přidal místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS), jenž argumentoval hlavně tím, že v Brodě volné byty chybí. „Je jich absolutní nedostatek. Vidíme to na zájmu o pronájem městských bytů. Na jeden nám přijdou i desítky nabídek, v nichž lidé nabízí až 180 korun za metr čtvereční,“ konstatoval.

Na sídlišti, na němž bydlí zhruba 1 700 obyvatel, vedle parkovacích míst chybí i větší dětské hřiště. „Děti si pak musí hrát na silnicích. A my do toho pustíme ještě dalších sto aut?“ kroutila hlavou Mojžyšková.

Ona, stejně jako její kolegyně v radě města Veronika Vošická-Buráňová, proto navrhla jednání s developerem nad úpravami projektu. Víc by se jim zamlouvaly pouze dvě - třeba i vyšší - bytovky místo tří. Zbylo by tak více míst na parkování.

Kritici označili představenou vizualizaci za kamufláž

Brodský místostarosta Vladimír Slávka (ANO) viděl ještě jednu možnost, jak získat více parkovacích míst na sídlišti.

„Aut je tak moc, protože jsme na jejich majitele až příliš hodní a nic po nich nechceme. Místa kromě aut soukromých čím dál víc zabírají i auta služební, která zaměstnanci dostávají jako benefit. Zaveďme na sídlištích rezidenční stání a ostatní výrazně zpoplatněme. Hned se spousta míst uvolní,“ nabádal.

Velké výhrady měli zastupitelé i vůči představené vizualizaci, jak by měly tři nové domy vypadat. Vadilo jim jejich až přehnaně idylické zasazení do zeleně. „Je to naprostá kamufláž,“ rozčiloval se například Frič.

„Ani trochu neodpovídá skutečnosti. Na obrázcích je množství zeleně. To tam ale ve skutečnosti není. V sousedství nových bytovek je jeden panelák vedle druhého,“ prohlásila Ivana Mojžyšková.