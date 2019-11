Ždírec trápí bezohlední řidiči, lidé volají po vlastní městské policii

O problému se špatným parkováním debatují lidé v diskusi na webových stránkách města. Popisují, jak mezi stojícími auty ani nelze projít a jak jsou řidiči, pokud je někdo upozorní, neurvalí.



„Chodím denně nakupovat a denně slyším, jak občané nadávají na tyto řidiče. Dnes jsem jednoho takového slušně upozornil, ale se zlou jsem se potázal. To, co jsem musel vyslechnout, nejde ani napsat,“ svěřil se jeden z obyvatel Ždírce nad Doubravou.

„A co teprve ty dodávky v křižovatce u Bovysu. Je to den co den. Zapnou výstražná světla, stoupnou si přímo ke křižovatce a jdou pryč, takže pokud chcete projet, musíte do křižovatky najet v protisměru,“ popisuje svou zkušenost další diskutující.

Že jsou řidiči stále bezohlednější, potvrzuje i ždírecký starosta Bohumír Nikl. „V poslední době je na náměstí problém s řidiči, kteří parkují, kde nemají. Problém nastává v ranních a odpoledních hodinách před prodejnou, kde parkují v křižovatce a na žlutých čarách. Složitá situace nastává pro chodce. V ranních hodinách hlavně pro děti, které jdou do školy,“ dává stěžovatelům za pravdu.

Sem tam se objeví strážníci z Chotěboře, hlavně měří rychlost

Ale není to jen doprava. Další obyvatelka nabádá, aby policie více kontrolovala i pejskaře, kteří po svých miláčcích neuklízí. Barvitě vylíčila, jak na jeden psí produkt šlápla a další přejela kočárkem. „Doma taky nesplachujete, že nedokážete uklízet po svých psech?“ zlobí se.

Část veřejnosti se tedy kloní k tomu, aby třítisícové městečko zřídilo svou vlastní městskou policii. Ta by podle nich mohla na udržování pořádku i chování řidičů dohlížet prakticky nepřetržitě.

Ovšem strážníci se ve Ždírci nad Doubravou čas od času objeví. Město má už řadu let smlouvu se sousední Chotěboří. Její hlídky tak v nepravidelných intervalech dbají na pořádek i ve Ždírci, kontrolují řidiče, měří rychlost nebo v neposlední řadě odchytávají toulavé psy.



„Do Ždírce jezdíme dle potřeby a domluvy s jeho vedením, případně na zavolání. V poslední době jsme hlavně měřili rychlost v místních částech. Není problém se domluvit na jakémkoliv jiném zaměření,“ potvrzuje ředitel chotěbořské městské policie Jiří Novotný.

Chotěboř bude mít vždy přednost, upozorňuje velitel strážníků

Počty hodin ani přesné termíny působení chotěbořských strážníků nejsou nikterak omezeny ani pevně dány. „Jen dodržujeme jednu zásadní věc, a to je, že Chotěboř má při naší činnosti vždy prioritu,“ dodává Novotný.

O tom, co a kdy budou chotěbořští strážníci ve Ždírci dělat, velitel jeho vedení s předstihem informuje.

Část obyvatel Ždírce si proto myslí, že by na bezpečnost mohla lépe dohlížet vlastní městská policie. V minulosti už město tuto variantu zvažovalo, chtělo se domluvit i se sousedním Krucemburkem na společné investici.

Nakonec se ale rozhodlo pro pokračování smlouvy s Chotěboří. „Myslím, že to tak ještě nějakou dobu zůstane. Zcela nám tento způsob vyhovuje,“ nechal se slyšet ždírecký starosta.

Třítisícové město by vlastní městskou policii finančně neutáhlo

Zřizovat vlastní městskou policii by pro malé městečko bylo příliš nákladné. Nešlo by jen o jednorázové náklady na vybudování a vybavení služebny, ale také o každoroční úhradu nákladů na její provoz.

„Strážníci by museli být minimálně dva, a když spočítáme pouze jejich platy a provoz auta, jsme na jednom a půl milionu korun. A to nemluvím o dalších nutných nákladech, případně větším počtu strážníků,“ vysvětluje Bohumír Nikl.

Ve Ždírci podle starosty momentálně není žádná problémová lokalita, na kterou by se museli strážníci více zaměřit. Momentálním problémem jsou právě hlavně řidiči. A na ty by měli stačit chotěbořští strážníci.

„Na parkování v centru se nyní zaměří. Nemusí hned rozdávat pokuty. Ale chceme, aby řidiči věděli, že tu městští policisté jsou a že se musí chovat ohleduplněji,“ dodal starosta Ždírce.