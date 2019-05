Jihlava řeší záhadu. Vydala méně parkovacích karet, ale aut přibylo

Podle zveřejněných čísel vydalo město v letošním roce dohromady 872 karet pro rezidentské či předplacené parkování pro oblast 1. To je historické jádro města. Dalších 384 karet pak bylo pro oblast 2 - přilehlé ulice Srázná a U Pivovaru.



Před dvěma lety bylo pro historické centrum vydáno tisíc karet a pro oblast 2 zhruba polovina. Přitom aut v ulicích neubývá, spíš naopak.

„Zkušenost rezidentů, kteří parkují v městské památkové rezervaci, říká, že parkujících aut přibylo. To vede k zamyšlení, čím je to způsobené. A je tady vážné podezření, že část rezidentů si ty předplatitelské a rezidentské karty kopíruje. Jestli někdo zná jiné, logičtější vysvětlení, že aut, která navíc karty za sklem mají, přibylo, a vydaných karet ubylo, ať mi ho sdělí. Já jiné neznám,“ tvrdí náměstek Laštovička.

Městská policie proto dostala pokyn, aby si na vozidla v centru dávala větší pozor. Má kontrolovat, zda zaparkovaná vozidla mají platný dokument, který je opravňuje stát v dotyčných zónách.

Strážníkům by mohla pomoci čtečka registračních značek

„Vydal jsem pokyn, aby strážníci kontrolovali, nakolik mají karty v autech ochranné prvky. Někdy také lidé mohou mít propadlou parkovací kartu, ale za sklem ji mají umístěnou tak, že nelze datum platnosti přečíst. Bohužel je to ale v současné chvíli skoro nekontrolovatelné,“ uvedl Jan Frenc, ředitel městské policie.

Strážník by se totiž musel na ulici spojit vysílačkou s dispečinkem a požádat o prolustrování jednotlivých registračních značek vozidel. Při kontrole například několika desítek parkovacích míst se tak celá procedura kontroly prodlužuje, a to výrazně.

„Opravdu nechci, aby jedna hlídka městské policie věnovala celou směnu tomu, že bude pouze kontrolovat auta. Má i jinou funkci,“ pronesl Laštovička.

Město proto chce pro strážníky koupit jakousi čtečku registračních značek. Tou by strážník naskenoval číslo a hned na místě by se mohl dozvědět, zda pro dané vozidlo byla vydána rezidentská či předplatitelská karta.

„Chci, aby tady byl systém, který strážníkovi zabere jen minimum času, aby se pak mohl věnovat i další činnosti. Navíc to místo tří lidí zaměstná jen jednoho,“ předestírá svou vizi Laštovička.

Potřebné vybavení by chtěl městské policii pořídit do konce letošního roku.

Represe zatím ne, stačí ostuda

Otázkou zatím je, jak budou potrestáni případní hříšníci, kteří budou s okopírovanou kartou chyceni.

„Pokud bychom něco takového zjistili, postoupili bychom to správnímu orgánu. Jde o listinu, kterou někdo zkopíroval, a to my pokutovat nemůžeme,“ tvrdí Frenc.

„Momentálně chceme dát najevo, že o tomto víme a hodláme to řešit. Nemyslím si, že bychom měli v tuto chvíli dělat nějakou represi. Dostatečným řešením a trestem je zatím ostuda, která na člověku ulpí: že chtěl ušetřit pár stovek korun, a přitom vlastní byt v městské památkové rezervaci za několik milionů,“ neočekává alespoň zpočátku tvrdý postih Laštovička.

Celoroční rezidentská karta pro oblast 1 vyjde na 1 200 korun pro první auto a na 2 400 korun pro druhé vozidlo. V oblasti 2 jsou ceny 800 a 1 800 korun. Předplatitelská stání pak vyjdou v obou oblastech na 5 tisíc a 9,5 tisíce korun na rok.

Podle Laštovičky zejména v historické části města poptávka po kartách výrazně převyšuje nabídku. V městské památkové rezervaci je k dispozici 490 parkovacích míst, v oblasti 2 dalších 245.