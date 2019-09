Vysokorychlostní vážení kamionů je na spadnutí, kraj vytipoval 16 míst

Ministerstvo dopravy uvedlo, že šest z deseti loni kontrolovaných kamionů v České republice bylo přetížených.



Hned se dvěma místy na vážení se například počítá u Heřmanova Městce. Na hlavní silnici I/17 ve směru od Chrudimi, ale i na silnici II/241 ve směru na Vápenný Podol a Prachovice. Právě tudy jezdí těžké vozy do prachovické cementárny.

Místa, kde by měly začít dynamické váhy fungovat Přelouč - Lhota I/2 Heřmanův Městec I/17 Pardubice I/36 Chvojenec - Býšť I/35 Žamberk I/11 Opatov obchvat I/43 Sebranice II/360 Vendolí - Hradec nad Svitavou I/34 Žichlínek I/43 Chornice - Městečko Trnávka II/371 Sezemice - Časy I/36 Kočí - Hrochův Týnec I/17 u Heřmanova Městce II/341 Ronov nad Doubravou II/337 pod tunelem Hřebeč I/35 budoucí obchvat Kojic II/332

„Vybraný úsek musí být rovný, bez jakéhokoliv náklonu, stoupání nebo klesání, takže to není úplně jednoduché. Ještě se zabýváme tím, že bychom vážícími místy pohlídali silnice, kde je snížená tonáž,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Vysokorychlostní vážení funguje podobně jako úsekové měření rychlosti.

„Projede kamion, zjistíme, že je přetížený, projdeme registr vozidel a obec s rozšířenou působností pošle obálku s pokutou,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Zkušenosti z jiných regionů, pokud jde o vysokorychlostní vážení kamionů, jsou povzbudivé. Pokut je tolik, že se investice velice rychle zaplatí. A řidiči si začnou dávat větší pozor, zda si nenaložili více, než smějí.

Některé kraje nečekaly na stát a váhy si pořídily za své peníze. Jedno ze zařízení spustil sousední kraj Vysočina už v roce 2015 ve Velkém Meziříčí. Váhy se zaplatily hned v prvním roce po instalaci. Hejtmanství je koupilo za čtyři miliony a dostává 85 procent ze sankcí, město má zbytek.

Kdy a za jakých podmínek by mělo vážení v Pardubickém kraji začít, není jasné. ŘSD na otázky položené v minulém týdnu do čtvrtečního odpoledne neodpovědělo. „Máme přislíbeno, že stát by to měl zafinancovat,“ uvedl Němec.

Podle ministerstva dopravy klasické vážení už v dnešních podmínkách neobstojí.

„Vysokorychlostní kontrolní vážení, na rozdíl od dosud užívaných dynamických vah, umožňuje přímou penalizaci za překročení stanovených hodnot. Tedy bez nutnosti vozidlo odklonit a staticky či kvazistaticky převážit,“ uvedla před časem mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Podle úřadu totiž klasické pomalé vážení nemůže být účinné zejména v situaci, kdy počet kamionů na silnicích dlouhodobě roste.