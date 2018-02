Most přes Místeckou se na půl roku uzavře

„Samotná oprava spočívá ve výměně vozovkového souvrství včetně hydroizolace, výměně ložisek, výměně zádržného systému a mostních závěrů a provedení sanace spodní stavby,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Kvůli rekonstrukci bude vjezd na most zcela uzavřen, provoz na Místecké ulici bude sveden do jednoho pruhu v každém směru.

To v praxi znamená, že ve směru od Frýdku-Místku nepůjde odbočit do areálu někdejšího Ústředního autobusového nádraží v Ostravě, řidiči si budou muset volit jinou cestu. „Oprava mostu je plánována do prosince letošního roku a vyjde na 22 milionů korun,“ poznamenal mluvčí.

Na rozdíl od vleklé opravy nedalekého železničního mostu přes Místeckou ulici na trati mezi vítkovickým a kunčickým nádražím, kvůli které se na Místecké ulici pravidelně tvořily dlouhé kolony, by se zúžení provozu do dvou pruhů kvůli začínající opravě nemělo řidičů až tak dotknout.

Část automobilů totiž hned za železničním mostem odbočuje na Rudnou, takže u ÚANu už je podstatně nižší provoz.

Ve hře je i stavba tunelu. Mohl by ale stát více než miliardu

Kolony tak lze u opravovaného mostu očekávat hlavně v dopravních špičkách. Například odpoledne zde auta jezdí krokem již nyní, jen o několik set metrů dál totiž čtyřproudá silnice končí a u někdejší haly Tatran přechází do dvouproudé silnice.

ŘSD na tento rok připravilo peníze i na řešení tohoto problému, radnice místní části Moravská Ostrava a Přívoz i ostravský magistrát se ale proti stavbě postavily a hledají jinou variantu řešení.

Ve hře je i možnost zahloubení silnice, případně stavba tunelu. Její cena by ale podle předběžných odhadů mohla překročit i miliardu korun, což je částka, která se bude jen těžko hledat.

Ještě v letošním roce chce ŘSD opravit na silnici I/56 také most u Frýdku-Místku, i zde by se měl provoz zúžit do jednoho pruhu.