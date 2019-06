Brod kvůli jihozápadnímu obchvatu mění územní plán, trasa ale není jistá

„Z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nám přišel pokyn, abychom přípravu co nejvíce urychlili. Změna územního plánu je prvním krokem, který umožní další projektování nové silnice,“ vysvětlil havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).



Jihozápadní obchvat spojí výpadovky na Jihlavu a na Humpolec. Že tato část je pro dopravu v Brodě podstatná, se mohou řidiči přesvědčit při každém problému na dálnici D1 mezi Humpolcem a Jihlavou. Zvláště při nynější modernizaci úseku jich není málo. Objízdná trasa v tom případě vede přes Brod.

Navíc by jihozápadní obchvat vyřešil dlouhodobý problém Brodu, kterým je pouze jediná příjezdová cesta do centra města od Humpolce a dálnice D1. Humpoleckou ulici pravidelně paralyzují dlouhé kolony a jiná ulice tímto směrem nevede. Vedení města je kvůli tomu už mnoho let terčem kritiky.

Obchvat by měl ve směru od Jihlavy začínat na novém kruhovém objezdu u prodejny Highland sport, kde se bude odpojovat i obchvat jihovýchodní. Přes pětipolový most by měl překonat potok Žabinec i železniční trať a obloukem těsně minout statek U Straků v Dolíku. Odtud by měl vést rovnoběžně podél současné cesty do Šmolov. Kruhovým objezdem vyústí na silnici 34 mezi Šmolovami a Občinami.

Město i ŘSD preferují variantu, kdy silnice obkrouží i Šmolovy

„To je varianta číslo 1. Územní plán ale měníme tak, aby vyhovoval i variantě číslo 2, která by pro město byla mnohem výhodnější,“ poznamenal Honzárek.

Varianta 2 by z kruhového objezdu nad Občinami pokračovala ještě dál. Velkým obloukem by silnice obkroužila novou čtvrť Lipky v brodské místní části Šmolovy a na silnici 34 by se napojila až na kopečku nad Michalovicemi. Obchvat by tak zároveň vyvedl dopravu ze Šmolov.

„Tato varianta by jednoznačně byla lepší. Pokud by silnice i nadále vedla skrz Šmolovy, jen bychom tím přilili olej do ohně,“ souhlasil opoziční zastupitel Vladimír Frič (KSČM).

„Podle mých zpráv se k této variantě přiklání i ŘSD,“ podotkl Honzárek.

V případě varianty 1 by byl jihozápadní obchvat dlouhý zhruba dva a půl kilometru. Zahrnoval by dvě kruhové křižovatky, jeden delší most přes potok a železnici a tři podjezdy pro cyklisty a polní techniku. Varianta 2 by byla o jeden a půl kilometru delší a zahrnovala by o jeden mostek přes polní cestu víc.

Město čeká, že další segment by mohl krátce po jihovýchodu

Kdy by se mohl jihozápadní obchvat Brodu přiblížit, však zatím není vůbec jasné. Vzhledem k tomu, že má být jednodušší, kratší i podstatně levnější než část jihovýchodní, očekává vedení města, že by mohl být poměrně brzy po dostavbě jihovýchodu.

Přesnější dosud není ani ŘSD. „Je zadáno posouzení ekonomické efektivity jihozápadního obchvatu. Výsledky očekáváme koncem června. Pokud budou přijatelné, budeme jednat s ministerstvem dopravy o dalším postupu. V tuto chvíli nelze další vývoj předvídat,“ sdělila už dřív mluvčí organizace Nina Ledvinová.

Obchvat jihovýchodní, který spojí výpadovky na Jihlavu a Pardubice by se měl začít stavět letos ve druhé polovině roku. Umožnilo to mimo jiné i soudní rozhodnutí, které potvrdilo platnost vyvlastnění sporného pozemku od posledního ze zhruba stovky majitelů půdy. Platné je tak stavební povolení

ŘSD už stojí před rozhodnutím o zhotoviteli stavby. Do vyhlášené soutěže podaly před uzávěrkou nabídky dvě společnosti, obě ale převýšily odhadovanou cenu, která činila 1,163 miliardy korun. Turecká společnost Bergiz Insaat nabídla, že stavbu uskuteční za 1,259 miliardy korun, sdružení Strabag, M-Silnice a Porr nabídlo 1,598 miliardy korun. Jihovýchodní obchvat má být zprovozněn v roce 2022. Kritici ale tvrdí, že sám o sobě město nespasí.