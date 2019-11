Havlíčkův Brod se dočkal, stavba obchvatu začne pár dní po Novém roce

12:04

To, co celý Havlíčkův Brod netrpělivě vyhlíží desítky let, se nezadržitelně přiblížilo. Minulý pátek odpoledne oznámilo Ředitelství silnic a dálnic, že vybralo zhotovitele jihovýchodního obchvatu města. Staveniště mu předá za týden, za další tři týdny se pak uskuteční slavnostní zahájení stavby.