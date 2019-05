Neústupný farmář soud prohrál, obchvat Havlíčkova Brodu se může stavět

Jihovýchodní obchvat je silnice, na kterou Havlíčkův Brod čeká už mnoho let. Po několik volebních období byl právě obchvat hlavním bodem všech stran a uskupení, které usilovaly o hlasy voličů. Vždyť detailní plány jsou známé nejméně od roku 2004. Mnohokrát ale přípravu stavby něco zastavilo či přerušilo.



Definitivní kroky směřující k zahájení výstavby byly učiněny až v posledních dvou týdnech. „Byl vynesen rozsudek, kterým krajský soud zamítl žalobu proti vyvlastnění posledních pozemků, jež nám chyběly. Od pondělí 13. května je zároveň pravomocné stavební povolení,“ oznámila ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marie Tesařová.

Sporným pozemkem bylo přibližně 550 metrů čtverečních za obalovnou u železniční trati. Na katastrální mapě je vyznačen modře.

Podle ní tak v současné chvíli zahájení stavby už nic nebrání. „Po administrativní stránce byly vyřešeny všechny náležitosti. Teoreticky by se okamžitě mohlo začít stavět,“ prohlásila.

Ve skutečnosti by k zahájení výstavby mělo dojít letos ve druhé polovině roku. Podmínkou pro to je, aby se neprotahovalo výběrové řízení na zhotovitele. To už od zimy běží. Obálky s nabídkami by se měly otevírat 10. června.

„Práce jsou naplánované na tři stavební sezony, obchvat by měl být otevřen v roce 2022,“ doplnila Marie Tesařová.

Obchvat přijde na jednu a čtvrt miliardy bez daně

„Je to jedna z nejlepších zpráv, jakou jsem za dobu svého působení na radnici slyšel,“ nadšeně komentoval události posledních dnů havlíčkobrodský starosta Jan Tecl. „Jihovýchodní obchvat už moc potřebujeme,“ dodal. Patrné to bylo zvláště v posledních týdnech, kdy doprava na průtahu městem opakovaně kolabovala.

Nová silnice spojí výpadovky na Jihlavu se silnicí směřující na Pardubice a Žďár nad Sázavou. Bude dlouhá přes čtyři kilometry, na trase bude jedenáct mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky, protihluková stěna a na obou koncích kruhové objezdy. Povede od nové prodejny Highland sport na Herlify a Termesivy, přes řeku i železniční trať. Vyústí na kruhovém objezdu u hypermarketu Albert.

Jihovýchodní obchvat Brodu Obchvat obkrouží čtvrtinu Havlíčkova Brodu z jihu a východu.

Spojí výpadovky na Jihlavu a na Pardubice.

Bude dlouhý přes čtyři kilometry, na trase bude jedenáct mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky, jedna protihluková stěna a na obou koncích kruhové objezdy.

Povede od bývalého motorestu Selská jizba na Herlify a Termesivy, přes řeku i železniční trať. Na severovýchodní část se napojí u hypermarketu Albert.

Současně se stavbou obchvatu budou upraveny a přestavěny čtyři kilometry ostatních komunikací, zejména v blízkosti Termesiv, Futaby a Novotného Dvora.

Stavba obchvatu, při níž bude přesunuto kolem 700 tisíc kubíků zeminy a upraveno skoro čtyři a půl kilometru navazujících komunikací, by měla stát něco přes jednu a čtvrt miliardy korun bez daně.

Je to nakonec méně, než se ještě před deseti lety počítalo. Podle tehdejších propočtů měly práce vyjít na dvě a půl miliardy, projekt se tak musel hned dvakrát předělávat do úspornější podoby. I to bylo jedním z mnoha důvodů dlouhého zdržení.

Na výstavbě se bude finančně podílet i město

Tím posledním byl právě spor ohledně jednoho z pozemků na trase obchvatu. S vedením města a ŘSD se nedohodl farmář Miroslav Hrtús, který nepřistoupil k prodeji půdy poblíž obalovny, řeky a železniční trati pod Termesivami. Stát proto pozemek vyvlastnil. Tomu se farmář bránil soudně. Spor se táhl rok a půl.

„Proti poslednímu rozhodnutí už není možnost odvolání či dovolání. Je možné se bránit pouze správní žalobou, která už ovšem nemá odkladný účinek,“ prozradila Tesařová.

Ukončen ještě nebyl druhý soudní spor, v němž Hrtús napadl výši finanční náhrady za vyvlastněný pozemek. Ten ale nemá na případné zahájení stavby vliv.

Ačkoliv půjde o novou silnici první třídy, jež bude v majetku státu, na budování obchvatu se bude podílet i město. „Počítáme s tím, jsme na to připraveni a těšíme se na spolupráci,“ vzkázal Tecl.

Na bedrech města bude veřejné osvětlení a chodníky. Podle původních dohod se mělo město téměř čtyřiceti miliony podílet i na budování mimoúrovňové křižovatky u Termesiv, tu ale nakonec zaplatí stát. Poslední zveřejněné odhady předpokládaly městskou spoluúčast ve výši kolem jedenácti milionů korun. „Nedáváme si žádný strop, zaplatíme, co bude potřeba,“ přislíbil starosta.