Než se začne stavět obchvat Jihlavy, musí město převzít krajské silnice

V první řadě jde o části vytížené silnice druhé třídy číslo 602, hraje se ale i úseky dalších cest procházejících městem. Ty jsou nyní v majetku Kraje Vysočina. Vybudování jihovýchodní větve obchvatu však podmiňuje právě tím, že si je převezme město.

Stěžejním bodem je právě část silnice 602, což je spojnice od Pelhřimova k Brnu. „Pokud si Jihlava tuto silnici nepřevezme, ztrácí pro nás smysl budovat obchvat,“ uvedl již dříve krajský radní pro oblast dopravy Jan Hyliš (ČSSD).

Jihlavský magistrát zase požaduje, aby silnice, které by měl převzít a kam patří několik mostů, ale třeba i ulice Znojemská nebo Romana Havelky, byly při předání v perfektním technickém stavu.

„Město respektuje, že by si některé komunikace převzalo. Je to i v jeho zájmu. Potřebujeme jenom upřesnit, v jakém stavu, po jakých opravách tyto silnice budou a jaký bude jejich rozsah,“ uvedl k pokračujícím jednáním náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS).



S předchozím vedení města už kraj shodu našel. Co s novým?

Zároveň připomenul, že by si radnice přála, aby si zase kraj v souvislosti s obchvatem od města převzal některé úseky silnic, které budou využívané jako příjezdové komunikace k obchvatu.

„Jednoduchá záležitost to není, ale myslím, že najdeme společnou řeč. Ostatně s předchozím vedením radnice jsme ji již našli. Víme, co je ve hře a o co jde,“ věří krajský radní Hyliš s tím, že další společné setkání je naplánováno na 12. srpna.

Silnice 602 přivádí do krajského města dopravu od Pelhřimova. Táhne se kolem hřbitova, městských hradeb, nákupního centra City Park a pokračuje dál na Brno.

Jihovýchodní obchvat v délce 5,4 kilometru má navazovat na již vybudovanou část. Úsek má odvést tranzitní dopravu mířící na Žďársko a k dálnici D1 u Jihlavy ve směru od Znojma a od Třebíče. Na původní trasu by se měl obchvat napojit před Helenínem.

Spolek je spokojen, obchvat zachrání Sasovské údolí

O vybudování jihovýchodního obchvatu Jihlavy dlouhodobě usiluje spolek Zachraňte Sasovské údolí.

„Uleví se tím centru města, kam už nebudou zajíždět kamiony. Zároveň nebude zapotřebí, aby se dělal most přes Sasovské údolí v rámci vnitřního městského okruhu. Proti tomu jsme bojovali. Vedl by Sasovákům hned za zahradami,“ řekla předsedkyně spolku Marie Nováková.

Sporným úsekem pro převzetí některých komunikací je pro magistrát například Brněnský most, který nechal kraj loni za 58 milionů korun opravit. Patří k nejvíce vytíženým komunikacím v Jihlavě. Denně po něm projede 16 tisíc aut.

„Potřebujeme potvrzení o tom, jestli se s jeho opravou prodlužuje i jeho životnost tak, aby do jeho opravy nemusel magistrát po čase investovat horentní sumy,“ říká Laštovička.

Podrobnější analýzu chce mít magistrát i o ulici Romana Havelky. „Potřebujeme si upřesnit, v jakém rozsahu tam budou opravy prováděné, protože víme, že tam jsou například propustky už po své životnosti. Zároveň je to velmi vytížená komunikace,“ připomenul.

Dohoda by mohla být odsouhlasena během podzimu

Naopak problém by s převzetím neměl být podle Laštovičky například v případě Hradební ulice. „Technické podloží je natolik dobré, že bude stačit předání po obrusu svrchní vrstvy. Naopak u některých silnic zase budeme požadovat, aby nám je kraj předal i s výměnou podloží,“ dodal.

Jak ovšem zdůraznil krajský radní Hyliš, Kraj Vysočina rozhodně nepředává novému vlastníkovi rozbité silnice.

Podle Laštovičky bude převzetí nových úseků znamenat pro město desítky milionů korun navíc na správu a údržbu komunikací. „Bude to pro nás značný zásah do rozpočtu,“ poznamenal.

S průběžným výsledkem jednání by chtěl náměstek primátorky informovat zářijové jihlavské zastupitelstvo. „Reálný termín odsouhlasení předávací smlouvy by mohl být na listopadovém zastupitelstvu. Do konce roku by pak měla být vyhotovena smlouva o předání,“ věří náměstek primátorky pro dopravu.



Kraj mezitím připravuje vše potřebné pro stavbu obchvatu. „Máme hotovou projektovou dokumentaci, probíhá stavební řízení, pozemková příprava je také hotová. Nejpodstatnější jsou ale finance. Počítáme s dotací,“ dodal krajský radní pro dopravu.