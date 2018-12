Břeclav začala sázet stromy, aby mohla postavit vytoužený obchvat

Vykácený pás lesa ve vzácné přírodní lokalitě je potřeba nejdříve nahradit výsadbou stromů a dalšími ekologickými opatřeními na jiném území – konkrétně v takzvaném Drnholeckém luhu.

Podle místostarosty Svatopluka Pěčka (ANO) se budou kompenzační opatření, která kromě výsadby zahrnují třeba i stavbu tůní či stavidel, dělat ještě celý příští rok.

Práce na přípravě obchvatu to však nezbrzdí.

„Donedávna bylo stanoveno, že dokud nebudou kompenzační opatření hotová, nemůže se pracovat na projektu stavby. Nám se však podařilo dojednat s ministerstvem životního prostředí, že obojí bude probíhat souběžně. Po dokončení kompenzačních opatření pak může být rovnou vydáno stavební povolení,“ poznamenal Pěček.

Podle jeho informací by v roce 2020 měla být zpracována dokumentace pro stavební povolení. Jak rychle dojde na samotnou stavbu, bude záležet i na zákonodárcích.

Ti právě nyní v parlamentu projednávají novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, známou spíše pod názvem zákon o liniových stavbách.

„Součástí novely je příloha, kde jsou vyjmenovány konkrétní stavby, které se budou řešit ve zrychleném řízení. A bude u nich možná i předběžná držba pozemků. Podobně jako v Německu by se tedy mohlo začít stavět, i kdyby nebyly pozemky související se stavbou majetkově vypořádané,“ vysvětluje břeclavský místostarosta s tím, že do přílohy zákona by se mohl dostat i břeclavský obchvat a s ním související silnice I/55.

Obchvat města by měl vyřešit dlouhodobě komplikovanou dopravní situaci ve městě. Břeclaví denně projíždí desetitisíce aut. Místním by měly pohyb v husté dopravě ulehčit i další dopravní stavby.

Ve druhé polovině příštího roku by měly sloužit odbočovací pruhy z vytížené I/55 směrem k nemocnici a v Poštorné pak směrem k Hraniční ulici a rakouskému Reintalu.

Zvažuje se i přestavba kruhového objezdu na výjezdu z Břeclavi směrem k Hodonínu. Ten totiž v dopravní špičce funguje doslova jako špunt.

„Centrum dopravního výzkumu nám zpracovalo dvě možnosti, jak by se tato křižovatka dala upravit. První možností je její rozšíření a přebudování na spirálovou křižovatku. Druhou pak zrušení kruhového objezdu a zřízení klasické světelné křižovatky. Uvidíme, kterou cestou se dáme,“ podotkl místostarosta Pěček.