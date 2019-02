Kolaps po otevření Aventinu nebude, věří vedení Jihlavy a ruší obchvat

„Po dokončení obchodního centra Aventin, které se staví při výpadovce na Pelhřimov, lze předpokládat podstatné navýšení dopravy v této lokalitě. To může mít za následek dopravní kolaps této části Jihlavy,“ myslí si opoziční zastupitel a člen komise pro územní plánování Miloslav Neckář (ANO).



Dopravní situace kolem výpadovky na Pelhřimov není ideální už nyní. Ještě před výjezdem z města, a tudíž i zhruba 500 metrů od místa, kde se staví obchodní centrum, je kritická křižovatka u čerpací stanice ONO. Na hlavní silnici se zde připojuje cesta od Rantířova a Horního Kosova. A obzvlášť během dopravních špiček zde vznikají dlouhé kolony aut.

Podle Neckáře nové obchodní centrum celou situaci ještě zhorší. „Pokud budete mít v Aventinu parkování pro dva tisíce aut, tak tam někudy musí jezdit. Na výpadovce na Pelhřimov je to katastrofální každý den, jsou tam fronty kolem hřbitova. A když se otevře Aventin, tak nevím, jak se tam bude jezdit. Ve špičkách kolem druhé odpoledne to bude možná stát až do města,“ predikuje možné problémy zastupitel.

Dříve zvažovaná propojka je podle nového vedení zbytečná

Podle jeho názoru by se dalo zhoršení problémů předejít. Chtěl by, aby město vybudovalo spojku mezi silnicí na Pelhřimov a Jiráskovou ulicí v Jihlavě. Začínat by měla v místech, kde je odbočka k Hosovu. Zde měl vzniknout kvůli bezpečnosti kruhový objezd. Spojka by pak ze západní strany obkroužila polygon a přes Rantířovskou a Bukovou ulici by vyústila v Jiráskově ulici naproti mlékárně.

„Šlo by o takový malý vnitřní obchvat Jihlavy. Minulé vedení se tím zabývalo a šlo to i do změny územního plánu,“ líčí svou vizi Neckář.

V listopadu se vedení na jihlavském magistrátu změnilo. Koalici ve složení ČSSD, ANO a KDU-ČSL vystřídala jiná. První dvě zmiňované strany skončily v opozici a v městské radě je vystřídaly Fórum Jihlava, ODS a Žijeme Jihlavou! A nové vedení začalo celou situaci přehodnocovat a ke zmiňované spojce se začalo stavět vlažně.

„Na komisi pro územní plánování se teď najednou řeší, že daleko důležitější budou oblasti Jihlava-jih nebo Jihlava-sever a že by tuto západní stranu by bylo dobré zastavit. A mně to připadá škoda, protože si nedokážu představit, jak to tam bude vypadat. Snaha zrušit vše, co minulé vedení začalo, je vidět na každém kroku,“ říká Neckář.

Oblast územního plánování má ve vedení města na starosti náměstek primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!). Soudí, že stavba zmíněné spojky je v současné chvíli zbytečnou investicí, neboť silnici by nevyužil dostatečný počet řidičů.

Další tři a půl tisíce aut denně na obchvat není, tvrdí náměstek

„Udělalo se asi šest dopravních variant, které počítaly nejen s Aventinem, ale i dalšími developerskými projekty, na něž zde máme podněty. A modely, které jsme si udělali, nám vypočítaly, že by tam projelo tři a půl tisíce aut za čtyřiadvacet hodin. To není tak vysoká intenzita dopravy, aby tam město budovalo nějaké obchvaty,“ vykládá náměstek Zeman. Podle jeho slov je podobná intenzita dopravy v ulici Lipová. To je hlavní silnice v klidné vilové čtvrti Horní Kosov.



„Jedna věc je, co vyjde papírově, a druhou pak bývá praxe. Ale i když přijmu to číslo 3 500 aut za den, tak ta auta zde nebudou jezdit rovnoměrně. Ten hlavní provoz je tak deset hodin denně. Takže jsme na 350 vozidlech za hodinu,“ reaguje Miloslav Neckář s tím, že spojku by určitě využili lidé, kteří jedou například ze závodů společností Bosch a Motorpal ve Starých Horách.

Vít Zeman přiznává, že tři a půl tisíce aut denně navíc by pro současnou síť komunikací byl problém. Přesto si však myslí, že lepší volbou bude spíše upravit současné silnice tak, aby pobraly více vozidel.

Celou situaci však prý náměstek Zeman momentálně řeší s majiteli Aventinu.

„Dopravní situace se řeší a bude předmětem plánovací smlouvy, která se nyní upravuje a měla by být 15. března uzavřená. Ze strany Aventinu by mělo jít o investice ve prospěch města ve výši 15 milionů korun. Jde o cyklostezku, která propojí Aventin s Rantířovskou ulicí, nebo o zkapacitnění komunikace ve směru z centra na Horní Kosov,“ dodává Zeman.