Až mýto přivede kamiony, zablokujeme silnici, zní z obcí na Strakonicku

Dva kamiony proti sobě jedou do úzké ulice v Katovicích na Strakonicku. O chvíli později se další dva potkají v drahonické kolmé zatáčce. Neprojedou, jeden bude muset zastavit, nejspíš couvat. Zkrátka zašpuntují dopravu. A podobné situace se za několik měsíců mohou stát pravidlem.



Od ledna příštího roku stát zpoplatní pro těžkou dopravu silnici I/20 z Českých Budějovic na Plzeň. A tak hrozí, že se právě do těchto obcí, ale třeba i Cehnic či Střelských Hoštic, přesune velká část kamionů na komunikaci první třídy I/22. Tam naopak mýto platit nemá a vozovka tak mnohým poslouží jako náhrada, kde bude průjezd zdarma.

Ještě před několika měsíci z ministerstva dopravy od bývalého šéfa Dana Ťoka (za ANO) zaznělo, že by mělo na vybraných místech platit nulové mýtné, aby se doprava nepřesouvala jinam.

Teď se ale ukazuje, že to je nereálné. Nulová sazba by zpochybnila celý tendr nového mýtného. To rozšíří poplatky pro těžkou dopravu na dalších skoro 900 kilometrů komunikací prvních tříd.

V obcích, kde se tak může od ledna dopravní situace výrazně zhoršit, se ale i tak nechtějí vzdát a jsou připraveni se bránit. Třeba Střelskými Hošticemi projede denně 5 500 aut a k nim by mohly přibýt stovky těžkých nákladních vozů.

„Snažili jsme se, kde to jen bylo možné. Ještě by mělo být v pondělí jednání v Praze. Na možný problém upozorňujeme čtyři roky. Nikdo přímo zodpovědný se sem ale nepřijel podívat, aby tu situaci viděl na vlastní oči. Obce nejsou na takovou zátěž připravené,“ zdůraznila Šárka Němečková (KDU-ČSL), starostka Katovic.

Ve chvíli, kdy ke zpoplatnění dojde a kamiony si najdou cestu právě přes městys a další obce mezi Horažďovicemi a Vodňany, přistoupí zřejmě obyvatelé k blokování silnice I/22.

„Je to jedna z posledních možností, jak na problematiku upozornit,“ doplnila starostka. „Bylo by to formou přecházení silnice v určitých intervalech a tím pozdržení dopravy. Je to jedna z možností, jak vyjádřit nespokojenost a aktivně upozornit na problém,“ navázal jihočeský poslanec Lukáš Kolářík (Piráti).

Zavedení mýta na silnicích prvních tříd dlouhodobě sleduje i katovický a krajský zastupitel Tomáš Hajdušek (ODS). Před časem navrhl a prosadil, aby krajské zastupitelstvo hlasováním zpoplatnění odmítlo. Pátral i po tom, proč a kdo nastavil nové mýtné právě takto.

„Z odpovědi ministra vyplývá, že byla zvažována pouze ekonomická stránka, ale ne například otázky životního prostředí,“ zmínil Hajdušek.

Po lednu budou sčítat auta

Krajské zastupitelstvo pak schválilo, že nesouhlasí se zpoplatněním silnic I. třídy.

„Pokud budou i přes nesouhlas silnice v rozsahu navrženém ministerstvem dopravy zpoplatněny, požaduje zastupitelstvo rovněž zpoplatnit silnice I/22 a I/29 (z Písku na Tábor, pozn. red.),“ sdělil náměstek jihočeské hejtmanky Josef Knot (TOP 09). Není ale reálné, aby se situaci podařilo takto narovnat do doby zavedení nového mýta.

MF DNES se už dříve ministerstva dotazovala, jak dospělo k výběru silnic pro mýtné a zda existuje dopravní model zabývající se dopady zpoplatnění. Na to však nereagovalo. Podle mnohých šlo především o to, připravit nový tendr na mýtné tak, aby ho dál automaticky nespravovala společnost Kapsch. Mnohé obce se tak staly rukojmím státu, jak to někteří politici opakovaně komentují.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) oznámil, že pro oblasti, které může mýto negativně ovlivnit, stát připraví kompenzační opatření.

„Rozumíme místním samosprávám, že mají z nezbytného zavedení mýta na další silnice obavy. Pro zmírnění možných dopadů uděláme maximum,“ slíbila Lenka Rezková, mluvčí ministerstva.

Dodala, že na příštím setkání v polovině srpna prodiskutují možnosti omezení vjezdu kamionů na vytipovaných silnicích, kde hrozí objíždění zpoplatněných úseků. „Řešení eventuálních problémů s objížděním by mohl napomoci i systém statických i dynamických kontrolních vah,“ dodala mluvčí.

Zpoplatnění další silnice první třídy, aby se kamiony nepřesouvaly, jak navrhl kraj, tak rychle podle ministerstva nepůjde. Bude to možné až v případě, že se skutečně prokáže, že se po 1. lednu 2020 zhorší situace na objízdných trasách.

„Zároveň bude v příštím roce probíhat sčítání dopravy, které také může odhalit, kde jsou problémy a budeme hledat, jak je vyřešit,“ doplnila.