V Třebíči začíná oprava důležitého mostu, řidiče čeká půlrok komplikací

Změny v třebíčské MHD Linka 1 z centra: Karlovo náměstí - Nádražní - Železniční stanice (stanoviště 9), Demlova, školka (přesně jako doposud) : Karlovo náměstí - Nádražní - Železniční stanice (stanoviště 9), Demlova, školka (přesně jako doposud) do centra: Znojemská - Železniční stanice (stanoviště 9), Nemocnice, Bráfova, Karlovo náměstí Linka 4 z centra: Karlovo náměstí - Komenského náměstí - Bráfova - Železniční stanice (stanoviště 6), Březinova - Kosmákova - U Lípy : Karlovo náměstí - Komenského náměstí - Bráfova - Železniční stanice (stanoviště 6), Březinova - Kosmákova - U Lípy do centra: U Lípy - Kosmákova - Březinova - Železniční stanice (stanoviště 9) - Nemocnice - Bráfova - Komenského náměstí - Karlovo náměstí Linka 10 z centra: Karlovo náměstí - Bráfova - Železniční stanice (stání 6) - Křížkovského - Jiráskova : Karlovo náměstí - Bráfova - Železniční stanice (stání 6) - Křížkovského - Jiráskova do centra: Jiráskova - Železniční stanice (stanoviště 9) - Nemocnice - Bráfova - Karlovo náměstí Linka 13 z centra: Karlovo náměstí - Komenského náměstí - Bráfova - Železniční stanice (stanoviště 6) - Březinova - Kosmákova - U Lípy : Karlovo náměstí - Komenského náměstí - Bráfova - Železniční stanice (stanoviště 6) - Březinova - Kosmákova - U Lípy do centra: U Lípy - Kosmákova - Březinova - Křížkovského - Železniční stanice (stanoviště 9) - Nemocnice - Bráfova - Komenského náměstí - Karlovo náměstí Linka 14 z centra: Karlovo náměstí - Bráfova - Železniční stanice (stanoviště 6) - Znojemská/Demlova, školka : Karlovo náměstí - Bráfova - Železniční stanice (stanoviště 6) - Znojemská/Demlova, školka do centra: Znojemská - Křížkovského - Železniční stanice (stanoviště 9) - Nemocnice - Bráfova - Karlovo náměstí Zdroj: MAD Třebíč