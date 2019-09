Po opravě mostů začne Jihlava budovat nový sjezd z přivaděče k obchodům

Kdo v dopravní špičce přijíždí do Jihlavy od Znojma nebo od Pelhřimova a chce si zajet do nákupní zóny v ulici Romana Havelky, do akvaparku Vodní ráj nebo do rodinného parku Robinson, musí trávit dlouhé desítky minut v kolonách. Nezbývá mu, než prokličkovat městem.

„Je velmi důležité, aby obchvat Jihlavy obsluhoval nejnavštěvovanější části města. Tato oblast k nim určitě patří. Vybudování sjezdu sníží i tranzitní dopravu přes centrum,“ vysvětluje potřebu nového sjezdu z dálničního přivaděče náměstek jihlavské primátorky Petr Laštovička (ODS).



O sjezdu z obchvatu do této lokality se dlouhá léta hovořilo. „Máme hotovou kompletní projektovou dokumentaci připravenou ke stavebnímu povolení,“ připomíná Laštovička.

Zároveň předpokládá, že na konci tohoto roku by mohlo být zadáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na jaře příštího roku by se mělo začít budovat. Podle náměstkova odhadu by práce mohly skončit rok poté.

Sjezd z přivaděče se na ulici napojí světelnou křižovatkou

Už nyní se jihlavský magistrát finančně podílel na vybudování rozšiřovacího pruhu na inkriminovaném mostě, jenž nyní prochází kompletní obnovou.

Z tohoto mostu budou řidiči do budoucna najíždět na sjezdovou rampu a stáčet se k ulici Romana Havelky. Napojení na tuto silnici pak bude řešeno klasickou křižovatkou řízenou semafory.

Most na přivaděči přes ulici Romana Havelky opravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už druhým rokem. Jeho obnova a úprava byly pro vybudování sjezdu zásadní.

„Jedná se v podstatě o opravu čtyř mostních konstrukcí stojících vedle sebe. Loni se dělaly dva mosty, letos ty zbývající. Vyměňovala se nosná konstrukce u všech mostů, sanovala se spodní stavba, prodlužoval se odbočovací pruh, aby se tam vešla rozšířená nosná konstrukce pro sjezd. Vyměnila se i kompletně vrchní část povrchu mostu,“ vypočítala práce ředitelka jihlavské pobočky ŘSD Marie Tesařová.

Zároveň upozornila, že práce se blíží ke svému konci a do konce října by měla být oprava mostu hotová. S tím by měla skončit i dopravní omezení, která na mostě platí.

Novou stavbu zaplatí Jihlava, ještě hledá vhodnou dotaci

Sjezd na ulici Romana Havelky půjde kompletně z rozpočtu města. Jeho vybudování má stát 20 milionů.

„V tuto chvíli hledáme spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury a pokusíme se žádat o peníze na mimoúrovňové křížení komunikací,“ poznamenal náměstek primátorky.

Dálniční přivaděč slouží jako severojižní obchvat Jihlavy a je součástí silnice první třídy číslo 38 mezi Znojmem, Jihlavou, Havlíčkovým Brodem, Kolínem, Nymburkem a Mladou Boleslaví.

V prostoru ulice Romana Havelky lze z přivaděče sjet pouze v jednom směru. Ti, kteří jedou ve směru od Znojma směrem k dálnici a chtějí se do této lokality dostat, musí buď projet částí města, nebo vyjet na Bedřichov a vrátit se v opačném směru.