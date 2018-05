Méně křižovatek, slepé odbočky. O hlavním tahu u Brodu rozhodne sčítání

„Nashromážděné a zpracované údaje předáme ve druhé polovině tohoto týdne Ředitelství silnic a dálnic a budeme s ním jednat, jak konkrétně vzhledem k provozu celý úsek silnice I/38 kolem Svatého Kříže upravit,“ informoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.



Úsek hlavního tahu na Jihlavu poblíž Brodu je velice rizikový. Na několika stovkách metrů je řada křižovatek, na nichž mnoho řidičů zpomaluje a odbočuje do osad podél silnice nebo k nemovitostem. Neznalého řidiče tu často překvapí prudce brzdící vozy.

„Riziko tu je, hlavně když vozidla z hlavní silnice odbočují vlevo. Často se stává, že řidič, který jede po silnici stejným směrem, za odbočujícím vozidlem nedokáže včas zareagovat a do zpomalujícího či stojícího vozu zezadu narazí,“ popsala před časem policejní mluvčí Dana Čírtková.

Inspekce navrhla svodidla, odbočovací pruhy i značky obec

Po úpravách křižovatek a hlavní silnice dlouhodobě volají obyvatelé okolních osad a obcí. Jejich vhodnost doporučila i bezpečnostní inspekce úseku, kterou si na podzim nechalo ŘSD vypracovat.

„Na úseku je mnoho křižovatek a sjezdů, tomu neodpovídá stavební ani dopravní stav silnice první třídy,“ píše v závěru zprávy její autor Jiří Bouchner. V místě je sice rychlost omezená na 70 kilometrů v hodině, ale to nestačí. Podle Bouchnera by bylo nejlepší počet křižovatek snížit a dvě, které zůstanou, stavebně upravit.

„Je nutné stavebním uspořádáním podpořit levé odbočení buď rozšířením zpevněné krajnice, nebo vystavět jízdní pruh pro levé odbočení. S tím souvisí i zaslepení nebo zjednosměrnění účelových komunikací do Svatého Kříže,“ navrhuje.

Dosavadní úpravy nic neřeší, namítají obyvatelé osad

Obyvatelům Svatého Kříže by se nejvíc zamlouvali odbočovací pruhy, hlavně na nejvyužívanější křižovatce nejblíže Havlíčkovu Brodu.

„Je tam špatně vidět, křižovatka leží hned za horizontem a bývá tu silný provoz. Je tam sice sedmdesátka, tou ale jede málokdo. Ve špičkách se na vedlejší čeká v koloně i několik minut,“ popisuje předsedkyně zdejšího osadního výboru Ilona Heijting.

Jenže stavební opatření něco stojí a na rozšíření silnice je potřebné získat i další pozemky. Proto ŘSD zatím postupuje od toho nejjednoduššího. Na podzim se prodloužil úsek se sedmdesátkou a přibyly zákazy odbočení a značky. Pro místní je složitější dostat se k domům.

„Tato opatření nic neřeší,“ vzkázala už dříve Heijting. V anketě, kterou ve Svatém Kříži a okolí uspořádala, její názor podpořila většina občanů.

Do Mendlovy Vsi jen ze Svatého kříže rovně přes hlavní

Bezpečnostní inspekce kromě vybudování odbočovacích pruhů, což by podle odhadů měla být investice okolo pěti milionů korun, navrhuje i další věci. Od Mendlovy Vsi do Ovčína by podél silnice, vedle níž vede i cyklostezka, měly přibýt svodidla.

Do Mendlovy Vsi by mělo být zakázáno odbočení, lidé by se tam dostali jen tak, že by projeli Svatým Křížem a přejeli rovně křižovatku místní komunikace a silnice I/38. Tato místní komunikace do Svatého Kříže by navíc měla být jen jednosměrná, z hlavního tahu by do ní byl zákaz odbočení.

Zaslepena by měla být také místní komunikace ve Svatém Kříži ústící přímo do autobusové zastávky. Příkop podél silnice tu má být zavezen a položen na něm chodník.

Zároveň inspekce navrhuje, aby byl celý úsek silnice kolem Svatého Kříže osázen značkami označujícími obec. Ty na hlavním tahu nejsou. O pár metrů rovněž návrh posouvá odbočku do Ovčína.

O finálních úpravách rozhodnou čísla, kolik aut kam odbočuje

Právě pro to, jaké varianty nakonec zvolit, město nechává sečíst dopravu. „Směrové sčítání určí, kolik aut kterým směrem jezdí a odbočuje a podle toho se vypočítá nejvhodnější způsob úpravy i s ohledem na náklady,“ pravila ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

„S městem budeme o úpravách na základě sčítání teprve jednat, ve hře jsou zatím všechny možné varianty,“ dodala.

Havlíčkobrodská radnice je ochotna se na budoucích úpravách podílet. Jak konkrétně a případně jakou částkou, bude záležet na konečném výsledku sčítání a dohodě s ŘSD. „Zatím si nedáváme žádný limit výdajů. Důležité bude, jak moc bude bezpečnost potřeba posílit,“ doplnil havlíčkobrodský místostarosta.