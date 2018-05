Přibyslav chce dva kruháče vedle sebe, projektanti se ale zakázce vyhýbají

O jednom kruhovém objezdu se mluví už delší dobu. Měl by lépe napojit rozrůstající se sídliště označované Pod Bramborárnou.



Do celé této čtvrti zatím vede jen jedna úzká ulice, z níž je komplikovaný výjezd. Na křižovatce se státní silnicí I/19 naproti zámku se řidiči orientují podle zrcadel. Napojení by tak tato čtvrť mohla získat od jihu od hlavní silnice, k níž by se dala protáhnout dosud zaslepená Ronovská ulice. Na hlavní tah by ústila právě kruhovým objezdem.

Druhý objezd by měl vzniknout hned vedle, jen pár desítek metrů směrem k centru.

„Soukromý developer chce na volném prostranství naproti čerpací stanici stavět Penny Market, jehož napojení na silnici I/19 by mělo být uskutečněno rovněž kruhovým objezdem,“ přiblížil starosta města Martin Kamarád.



Je to brána do města, musí to nějak vypadat, tvrdí radnice

Radnice proto přišla s myšlenkou, aby na sebe oba nové kruhové objezdy plynule navazovaly a měly jednotnou podobu. „Přeci jen, je to jakási pomyslná brána do města. Chceme, aby to nějak vypadalo,“ pravil Kamarád.

Vedení města by bylo nejraději, aby celou tuto lokalitu projektoval jeden člověk, případně jedna projekční kancelář. „Jenže zatím se nám nikoho takového sehnat nepodařilo, nikomu se do toho příliš nechce,“ přiznal starosta.

Podle něj se takovému úkolu dokonce oslovené firmy doslova vyhýbaly. „Nejspíš budeme muset vypsat soutěž, v nejhorším případě to budeme muset rozdělit na dvě samostatné akce,“ dodal Kamarád.

Důvodem, proč se firmám do projektu nechce, může být i poměrně komplikované jednání o podobě kruhových objezdů. Hlavně na tom, který by měl odvádět dopravu na nové sídliště, se ještě město neshodlo s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD).

Městu by stačil kruhový objezd menší, ŘSD požaduje větší

Obě strany mají rozdílné představy o velikosti objezdu. Zatímco město by chtělo stavbu o průměru 34 metrů, ŘSD trvá na 37 metrech.



„Jestliže se shodneme na technických parametrech, nic stavbě kruhového objezdu bránit nebude,“ prohlásila už dříve Marie Tesařová, ředitelka jihlavské správy ŘSD.

Přistoupení na požadavky ŘSD by však městu přípravu zkomplikovalo, a to nutností získat další pozemky. Přibyslav by se rovněž musela vypořádat s velkým sklonem vozovky - směrem k sídlišti by nová asfaltka vedla do příliš prudkého kopce.

Zcela jasno ale dosud není ani o druhém objezdu před čerpací stanicí. Ke stavbě Penny Marketu musí být nejprve provedeno územní řízení. Pokud by vše klaplo a investor skutečně obchod stavěl, chtěl by otevírat během roku 2020.