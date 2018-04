Autobusy už nemusejí couvat na kruhovém objezdu, spor o provedení trvá

Dva týdny po sociálních sítích koluje video, jak se na dočasném kruhovém objezdu v centru Třebíče nemůže vytočit linkový autobus. Jeho řidič si musí dvakrát couvnout, aby se do něho vešel. Během doby, kdy v objezdu manévruje, ho druhý autobus předjede v protisměru. Záběry už viděly stovky tisíc lidí.



A viděli je i zástupci policie a úřadů. Přesto i nadále tvrdí, že kruhový objezd je naprosto v pořádku a žádným normám ani předpisům neodporuje.

Přesto město v uplynulých dnech - i v reakci na zmíněné video - nechalo objezd drobně poupravit.

„Na okraji chodníku, předsunutý směrem k silnici, stál sloup veřejného osvětlení. Nechali jsme ho přesunout až za chodník, aby nebránil vytočení delších vozidel a autobusů,“ popsal vedoucí městského odboru dopravy Aleš Kratina.

Podle něj toto opatření pomohlo. Radnice problémy na kruhovém objezdu od té doby neeviduje. „I autobusy tudy už jezdí plynule a bez jakýchkoliv komplikací,“ dodal Kratina.

Chybí pojížděný středový ostrůvek, namítá kritik objezdu...

Kritici ovšem tvrdí, že kruhový objezd i nadále nesplňuje potřebné normy. Jedním z nejhlasitějších je Aleš Novák. Tento mladý muž je studentem dopravní fakulty ČVUT a zároveň členem třebíčské dopravní komise.

„Křižovatka je vybudována zcela nevhodně a popírá základní znak miniokružních křižovatek. Tím by měl být takzvaný plně pojížděný středový ostrůvek, který mohou autobusy a nákladní vozidla bez problémů dle pravidel přejet,“ tvrdí.

Přitom se opírá i o názory dalších projektantů nebo třeba proděkana fakulty, s nimiž problém konzultoval.

„Středový ostrůvek umožňuje vozidlům s horší manévrovací schopností projíždět střed křižovatky. Zde je však pouze ostrůvek, který je nutný objet. To je důvod, proč docházelo a stále dochází k problémům s průjezdem autobusů,“ vysvětluje Novák.

Nová miniokružní křižovatka v centru Třebíče skutečně plochý středový ostrůvek nemá. Místo vyvýšené dlažby je v jeho středu kruh z obrubníků vysypaný hlínou. V té je zapíchnuté svislé dopravní značení. I dlouhá vozidla ho proto musí objet.

... nikde to není psáno, oponuje policie. Student dokument cituje

„Nikde v normě ani v technických podmínkách není dáno, že okružní křižovatka o průměru 19 metrů musí mít pojížděný středový ostrov,“ odmítá Novákovo tvrzení dopravní inženýr třebíčské policie Pavel Roudenský.

Aleš Novák však na svém trvá. Na webových stránkách zveřejnil dokument, který popisuje technické podmínky při projektování okružních křižovatek.

„Miniokružní křižovatka je úrovňová křižovatka, jejíž vnější průměr je menší než 23 metrů. Navrhuje se vždy se zpevněným středovým ostrovem. Má podobnou charakteristiku jako okružní křižovatka, kde však projedou po okružním pásu pouze osobní vozidla, případně dodávky. Průjezd větších vozidel je umožněn stejně jako na průsečné křižovatce přes středový ostrov,“ píše se v něm.

Kruhák je vlastně přechodným dopravním značením, zní z úřadu

Podle Aleše Kratiny však taková pravidla nejsou závazná a nemusí se vždy dodržet. „Nejedná se o trvalou stavbu, u níž by byla nutná kolaudace,“ upozorňuje na podle něho zásadní rozdíl.

Kruhová křižovatka v ulicích Bedřicha Václavka a Jungmannova je pouze dočasným opatřením po dobu uzavírky hlavní Bráfovy třídy. Ta se má na konci října znovu otevřít, poté zanikne i kruhový objezd a křižovatka se vrátí ke svému klasickému tříramennému provedení.

Na kruhovém objezdu se nevytočil autobus a musel couvat:

VIDEO: Nefunkční kruháč v Třebíči je na Vysočině videohit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Okružní křižovatka je deklarována jako přechodné dopravní značení. Není to stavební opatření, při němž dojde k bourání obrubníků nebo přesunům povrchu komunikace. To by pak byla jiná,“ dodává Kratina.

Ani s takovým vysvětlením ale není Novák spokojen. „Předpisy by měly být dodrženy i v případě kdyby to bylo opatření dočasné. Přeci jen tam budou půl roku jezdit,“ tvrdí a zmiňuje při tom podobný kruhový objezd v Brněnské a Cyrilometodějské ulici. Ten měl podle něho být také jen dočasný a na místě je už třetím rokem.

Podle policistů je to vhodné řešení a jezdí se tu bez nehod

Podle Pavla Roudenského byla velikost kruhového objezdu navržena v maximálních možných parametrech a umožňuje bezproblémové projetí vozidla dlouhého 12,5 metru. „Jeho průjezdnost byla ověřena vlečnými křivkami i průjezdem autobusu ve všech směrech,“ dodal.

Pro policii je nicméně zásadní, že okružní křižovatka v centru Třebíče vyřešila v době uzavírek průjezd městem.

„Je vhodným prvkem a její konstrukce i velikost odpovídá požadavkům. Mimo dopravní špičky nedochází ke tvorbě kolon. Na této křižovatce nemáme do dnešního dne evidovanou žádnou dopravní nehodu,“ konstatovala policejní mluvčí Dana Čírtková.