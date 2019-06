Řidiči nedojedou z Plas do Kralovic kvůli dvouměsíční uzavírce serpentin

„Oprava spočívá v kompletní rekonstrukci vozovky technologií recyklace podkladních vrstev. Z tohoto důvodu bude nutné předmětný úsek zcela uzavřít po dobu letošních prázdnin od 1. července do 31. srpna,“ vysvětlil vedoucí provozního úseku plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic v Plzni Michal Syřínek.

Turisté i o prázdninách bez větších problémů dojedou až k plaskému konventu, který je jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů společně se sousedícím Centrem stavitelského dědictví.

„Z pohledu města, dopravy i turistů bychom raději viděli omezení se střídavým provozem, když práce budou probíhat v hlavní turistické sezoně,“ soudí starosta Plas Zdeněk Hanzlíček.

S dopravními stavbami na hlavní silnici v Plasích mají v posledních 10 letech dostatek zkušeností. Součástí přestavěné silnice je například kruhová křižovatka a nový most přes řeku Střelu.

Ze zadávací dokumentace pro výběrové řízení k opravě silnice v serpentinách vyplývá, že ve 3 121 metrů dlouhém úseku frekventované silnice Plzeň - Žatec - Most jsou ve vozovce podélné i příčné praskliny, vyjeté koleje a množství nerovností.

Kamiony budou úsek objíždět přes Rokycansko

„Důvodem výměny asfaltových vrstev je zvýšení životnosti konstrukce vozovky i odstranění bezpečnostních závad,“ byla stavba popsaná ve výběrovém řízení pro stavební firmy. Dělníci budou mimo jiné při opravě silnice kompletně čistit i odvodňovací systém u komunikace.

Řidiči osobních aut, malých náklaďáků do 7,5 tuny a autobusů budou uzavřené serpentiny obousměrně objíždět po silnicích od plaského kláštera přes Babinu a Kopidlo do Hadačky, kde se napojí na silnici první třídy Plzeň - Žatec. Je to stejná trasa, po jaké policisté obvykle odklánějí dopravu, když řeší na hlavním tahu mezi Plasy a Hadačkou těžké bouračky.

Řidiči větších nákladních aut a kamionů budou uzavřený tříkilometrový úsek objíždět přes Rokycansko. „Vozidla nad 7,5 tuny budou směrována na objížďku Plzeň – Rokycany – Břasy – Kozojedy – Kralovice,“ popsal Syřínek objížďku pro velká auta.

Za tři roky se má začít se stavbou obchvatu Plas

Pro řidiče to bude asi poslední velká oprava těchto serpentin. V roce 2022 by měla začít stavba obchvatu města. Nová trasa s velkým mostem povede v lese asi kilometr od plaského kláštera, po obchvatu by auta měla jezdit v roce 2024.

„Most bude nejkrásnějším stavebním objektem na trase nové silnice od Plzně kolem Plas až na hranici Plzeňského kraje. Dlouhý bude přes 400 metrů, nad hladinou řeky Střely bude asi 85 metrů. Podobný objekt se tady už dlouho nepostavil,“ popsal loni na podzim šéf plzeňského pracoviště ŘSD Zdeněk Kuťák.

V současné době na trase mezi Plzní a Kralovicemi začíná rozšiřování silnice z Plzně do Třemošné. V Hadačce je kvůli stavebním pracím na silnici střídavý provoz řízený semafory. Omezení je tam plánované do konce června.

S nástupem prázdnin v kraji ještě přibude uzavírek a omezení. Řidičům se přesto uleví. Při přestavbě železniční trati na Domažlice byl před čtyřmi týdny otevřen nový most v Břeňkově ulici.

„Nejpozději do konce června bude dokončena přeložka Domažlické ulice včetně nového mostu nad železniční tratí a nové kruhové křižovatky,“ řekl mluvčí společnosti Swietelsky Zdeněk Zuntych.