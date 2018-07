VIDEO: Auta v Táboře stojí v kolonách, pomoci má uvolnění jednosměrky

„Ze sídliště Nad Lužnicí do centra jsem jela hodinu. Myslela jsem si, že to nějak objedu, ale všude se stálo v kolonách,“ popsala Eliška Bízková. Její trasa přitom za normálních okolností trvá deset minut.

Důvodem obrovských komplikací, které druhé největší jihočeské město potkaly, je plánovaná uzavírka Budějovické ulice, hlavní tepny vedoucí Táborem. Na to byla ještě většina řidičů připravených.

Jenže se pracuje také na dalších místech, a tak se už v pondělí ráno začaly tvořit špunty a auta ve městě hlavně stála. Provoz zatěžovalo třeba omezení na mostě v Čekanicích. Doprava tak stála na výjezdu na Písek, nefungovala ani nastavená objízdná trasa ze sídliště Nad Lužnicí, která byla zacpaná.

Jeronýmovou v obou směrech

Naštvaní řidiči okamžitě začali psát své připomínky na sociální sítě a nejrůznější facebookové stránky Tábora. Zástupci města, odboru dopravy, úředníci i policie se proto rychle dohodli na první změně, která má situaci částečně zlepšit.

„V jednosměrné Jeronýmově ulici nedaleko Husova náměstí povolíme obousměrný provoz. Je to důležitá spojka mezi centrem a oblastí nádraží. To by mělo pomoci zavřenému úseku Budějovické mezi Purkyňovou a Bílkovou,“ potvrdil v úterý starosta Tábora Jiří Fišer. Ještě v ten den začala novinka platit.

Další snahou radnice je zrychlit provoz na výjezdu z města směrem na Písek, kde se také začalo pracovat. Je to krajská akce. „Jednáme o tom, že by provoz v místě řídily pověřené osoby, nebo tam byly přenosné semafory. Osobně budu preferovat variantu, aby tam někdo fyzicky stál, a bylo tak možné ihned reagovat na nastalou situaci. Musíme to nejdříve vyhodnotit s policií,“ pokračoval Fišer.

Další dopravní omezení Dolní Dvořiště (u hranic s Rakouskem): do září, provoz zatím bez větších omezení, později řízený semafory

České Budějovice: rekonstrukce křižovatky u nemocnice, do konce července

České Budějovice: Lidická třída, do poloviny září, vozidla nad šest tun musí po vyznačené objížďce

Soběslav: směrem na Bechyni, oprava šesti kilometrů vozovky, uzavírka do konce července

V tomto případě změna nemohla být tak rychlá a nejdříve se musejí na opatření shodnout všechny dotčené orgány. Je však nutné udělat další změny co nejdříve.

Při takto náročných uzavírkách se většinou situace po několika týdnech o dost zklidní, jenže v Táboře na letišti Čápův dvůr už v pátek začíná festival Mighty Sounds, a tak město čeká další zátěžová dopravní zkouška. Na akci pravidelně přijíždí před deset tisíc fanoušků a část z nich obsadí hotely a další ubytovací zařízení v centru.

Obyvatelům města podle ohlasů nejvíce vadilo, že nastal souběh hned několika omezení, která následně způsobila takový zmatek. Důvodem je, že o některých rozhodoval příslušný odbor v Táboře, jinde se jednalo o akci, kde vydal povolení krajský úřad. A tyto instituce se mezi sebou nedohodly tak, aby na sebe opravy navazovaly, a tak se místo toho překrývají.

Dvacet tisíc aut denně

Podobné potíže v dopravě řidiči v Táboře zažili třeba při nedávné opravě Švehlova mostu. Ale Budějovická je pro ně naprosto zásadní. Vždyť po ní denně projede i více než 20 tisíc aut.

Práce na velké rekonstrukci ulice potrvají letos čtyři a půl měsíce. Začaly v pondělí a silnice tak zůstane zavřená do listopadu. Zatím se stavaři soustředí mezi Bílkovu a Purkyňovu ulicí. Postupně se dostane na celý úsek dlouhý 1,2 kilometru až k Chýnovské.

Součástí prací bude kromě výměny povrchu vozovky, nových chodníků třeba i obnova vodovodu a kanalizace. Protože je to tak důležité místo, mají v místě stroje a dělníci pracovat 12 hodin denně sedm dní v týdnu.

„Poslední rekonstrukce Budějovické je někdy z roku 1974. Musíme tu situaci nějak zvládnout. Měli jsme už všechna povolení, zakázka byla vysoutěžená. Nechtěl jsem s tím otálet a posouvat do doby po volbách,“ doplnil Fišer.

Otázkou ještě zůstává, jak to bude s dalšími opravami silnic v Táboře a okolí. Jestli je z důvodu aktuálních problémů neodsunou. Ještě o prázdninách měla začít oprava několika úseků silnice mezi Slapy, Táborem a Dolními Hrachovicemi.