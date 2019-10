Kvůli falešnému letáku o změnách v dopravě podala Třebíč trestní oznámení

„Trestní oznámení zatím nemá žádný závěr, nadále netušíme, kdo leták vyrobil a proč,“ uvedl starosta města Pavel Pacal (Pro Třebíč), jenž je zároveň zodpovědný za dopravu.

Jak mohl leták vzniknout, vedení radnice neví, jisté náznaky ale má.

„Někteří lidé na vyžádání dostali do rukou studii, která řešila úpravu dopravního značení v Podklášteří. Studie obsahovala odborné výrazy, které si asi ne všichni dokázali správně přeložit. Došlo ke spekulacím a nepochopení a to byl možná důvod, proč někdo leták vyrobil,“ myslí si Pacal (Pro Třebíč).

Letáků bylo podle jeho vyjádření odhadem několik desítek, dostaly se do většiny poštovních schránek v Podklášteří.

Město plánuje v této části města z některých obousměrných ulic udělat jednosměrné, což by mělo zvýšit plynulost provozu.

„Ulice tam nejsou udělány tak, aby obousměrný provoz včetně parkování byl bezpečný. Návrh jsme projednali s občany, zapracovali do něj připomínky. Ve finále vizi obyvatelům Podklášteří předložíme a necháme je rozhodnout, jestli to tak chtějí. Když to řešení nebudou chtít, tak ho dělat nebudeme,“ řekl Pacal.



Od letáku se radnice distancuje, podle úřadu není pravdivý

Úpravy by měly představovat pouze změny dopravního značení, nikoli stavební úpravy ulic.

„Teď jsme měli další jednání s občany, na základě kterého vznikne modifikovaný model dopravního režimu. Když s ním lidé budou souhlasit, mohl by začít platit od počátku příštího roku,“ naznačil starosta.

Informaci o šíření falešného letáku dostali pracovníci třebíčské radnice v pátek 13. září. „Městský úřad se od tohoto letáku distancuje. Leták není informačním materiálem města Třebíče, je nepravdivý,“ reagovala mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Studii zjednosměrnění vybraných ulic na Podklášteří začal tvořit městský odbor dopravy už loni. Cílem bylo vytvořit legální parkovací stání a zvýšit bezpečnost v ulicích. Studie byla v prvním pololetí letošního roku projednána s lidmi na veřejném setkání.

Na leták okamžitě lidé reagovali peticí, podepsalo se jich 200

„Následně jsme zpracovali úpravu této studie se zapracováním připomínek občanů a na začátku letošního září ji rozeslali občanům, kteří o ni projevili zájem. Někdo zřejmě použil mapku z této studie a doplnil ji vlastním textem, který je nepravdivý,“ komentoval leták Pacal.

Reakcí na leták byla nesouhlasná petice, kterou podepsaly dvě stovky lidí. „Autor letáku na něm napsal kontakt na vedoucího odboru dopravy, takže se to tvářilo jako informační leták města. Motivaci autora letáku neznáme, možná se chtěl bránit změně. Podobnou věc já v Třebíči nepamatuji,“ podotkla Martakidisová.

Dodala, že o změnách budou lidé zpraveni oficiálními informačními kanály, jako jsou městské noviny, web radnice nebo jeho facebookový profil.

Jiné změny parkování ve městě se aktuálně nechystají. Naposledy potkalo zjednosměrnění dvě třebíčské ulice před dvěma lety. „Chystá se rekonstrukce náměstí, ale ta se nyní teprve projektuje. Začít by mohla do dvou let,“ přiblížila Martakidisová.

Hlasitý kritik radnice spojitost s šířením poplašné zprávy odmítá

Jeden z dlouhodobých lídrů třebíčské opozice a kritik dopravního režimu v Třebíči Jaromír Barák (Třebíč občanům!) jakoukoli svou spojitost s letákem odmítl.

„Kdosi z vedení města prý řekl, že za to může opozice, ale to je úsměvné. My jsme na tyto plánované změny reagovali, ale je pod naší úroveň, abychom roznášeli falešné letáky. Používáme jiné metody, za nikoho se neschováváme, nevydáváme nic anonymního. Názory říkáme otevřeně,“ prohlásil Barák.

Podle něj ale leták vznikl patrně proto, že místní lidé neměli o chystaných změnách dostatek informací. „Byla tam špatná komunikace a pak se někdo dostal k připravovaným materiálům. Tak to mohlo vzniknout,“ odhaduje Barák.

„Klíčové je, aby došlo k revitalizaci té oblasti na základě shody s představami místních obyvatel,“ míní třebíčský opozičník.