Modernizace D1 u Humpolce musí spěchat, Skanska na práce dostala půl roku

Ty dvě události dělí téměř pět měsíců. A mezitím se výrazně změnilo obsazení.



17. prosinec 2018: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) oznámilo, že kvůli zpoždění prací na opravovaném úseku D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem ukončí smlouvu s českoitalsko-kazašským sdružením firem v čele se společností Geosan, jež nestihlo do zimy plánované práce.

Kvůli tomu už předtím při sněžení opakovaně kolabovala doprava. Po Novém roce pak ministr dopravy Dan Ťok společně s šéfem ŘSD Janem Kroupou přímo u dálnice v husté chumelenici oznamoval, že ŘSD rychle zajistí nápravu a nechá odstranit provizorní svodidla (psali jsme zde).

11. květen 2019: zástupci ŘSD společně s pracovníky společnosti Skanska na 101. kilometru D1 představují, jak bude pokračovat modernizace tohoto problematického úseku, který měří 14 kilometrů. Dan Ťok ani Jan Kroupa už u toho nejsou. Dlouholetý ministr dopravy ve funkci v minulých týdnech skončil, jeho nástupce Vladimír Kremlík okamžitě Jana Kroupu odvolal.

Na dálnici D1 mezi Humpolcem (90. kilometr) a Větrným Jeníkovem (104. kilometr) se opět pracuje. „Obnovujeme práce na modernizovaném úseku,“ oznámil o víkendu mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

„Znovu jsme vstoupili do provozu a zřídili dopravní omezení proto, abychom mohli udělat vysprávky, jednak po zimě a jednak v místě, které mělo správně udělat konsorcium zastoupené Geosanem. Je to jedna z věcí, které neudělali, jak podle smlouvy měli,“ upřesnil mluvčí.

Na opravu děr jsou pouhé dva týdny, pak začne modernizace

Modernizace D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začala loni v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun získalo sdružení tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Geosan 18. prosince oznámil odstoupení od smlouvy.

Harmonogram prací je hodně napnutý. Skanska, která získala část původní zakázky ve výši 640 milionů ve zkráceném řízení, má nyní dva týdny na to, aby zajistila vysprávky, než se naplno pustí do modernizace.

„Opravíme největší díry a trhliny, aby řidiči mohli využít celou vozovku včetně zpevněné krajnice. Od 26. do 30. května postavíme asi 24 kilometrů dočasných svodidel. Práce jsou naplánovány v takových časech a termínech, aby znamenaly co nejmenší komplikace pro řidiče,“ řekl Michal Vozdecký, projektový manažer firmy Skanska.

Při rozmisťování provizorních svodidel bude provoz sveden do jednoho pruhu. Podle plánu však toto omezení nebude trvat déle než 54 hodin v každém směru.

„Po 30. květnu zahájíme bourání mostu, kompletně dokončíme práce ve středním dělícím pásu tak, aby do konce října byly veškeré práce hotové,“ popisuje Vozdecký. V tom je zahrnuto i sedm kilometrů nového cementobetonového krytu v jízdním pásu směrem na Prahu.

Kostlivcem je odvodnění dálnice, Skanska ho musí předělat

Je tu však i jeden „kostlivec“, který stavbaře potrápí. „Víme o něm, je to odvodnění dálnice, jedna z nejdůležitějších podmínek pro bezpečný provoz. Konsorcium velmi špatně odvedlo svoji práci, zvláště kolem kilometru 98. Kanalizace a drenáž je zde ve velmi špatném stavu, Skanska to bude muset zrenovovat nebo postavit úplně znovu,“ upozorňuje mluvčí ŘSD Rýdl.

Zbylá část prací původní zakázky, která zahrnuje například i stavbu ekoduktu, tedy mostu pro migraci zvířat, půjde do standardního výběrového řízení.

Spor ŘSD s původním zhotovitelem, který dostal několik pokut, zřejmě skončí u soudu.

„Konsorcium naprosto nezvládlo stavbu, podcenilo organizaci, zcela selhala komunikace mezi jednotlivými účastníky,“ kritizuje mluvčí.



Geosan se při odstoupení od smlouvy před Vánocemi bránil tím, že ve svém úseku zjistil skryté překážky. Zmínil kolize nově budované kanalizace se stávajícím tělesem dálnice a plynovodem a také odlišné geologické podmínky v místě založení nového mostu.

„Naše společnost udělala všechno pro to, abychom dílo pro ŘSD mohli do roku 2020 dokončit a předat do provozu,“ uvedl tehdy výkonný ředitel Geosanu Ivan Havel. Podle něj však ŘSD nestálo o konstruktivní spolupráci.

Modernizace nejstarší české dálnice, která je naplánovaná do roku 2021, se tak na Vysočině se dostala do skluzu. „Máme celkem třináct úseků hotových, pět se staví, na dva se vyhodnocují nabídky,“ bilancuje mluvčí Rýdl.