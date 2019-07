Další omezení dopravy v Českých Budějovicích, u nádraží opraví zastávky

Práce začnou v pondělí 29. července a potrvají až do 25. října. „V místě už jsou hodně vyjeté koleje, proto je potřeba vyměnit povrch. Položí se tam panely tak, aby do budoucna nedocházelo k tak rychlému opotřebení. Pro cestující bude po skončení prací také snadnější přestupovat,“ uvedl náměstek primátora Viktor Lavička.

Rekonstrukce je rozdělená do tří etap. Pro motoristy je nejzásadnější to, že Nádražní u Grandu bude kvůli pokládce zastávkových panelů po dva víkendy uzavřená, a to 10. a 11. srpna a pak ještě 7. a 8. září.

V ostatních dnech bude v místě částečné omezení. Během prací bude vždy jedno ze stanovišť přesunuté do nedaleké Žižkovy třídy.

Do už šesté etapy pak vstoupila velká rekonstrukce Mánesovy ulice, což znamená úplnou uzavírku v úseku Dukelská–Čechova a další úpravy v části mezi ulicemi Průmyslová a U Elektrárny.

Práce tam potrvají až do podzimu, stejně jako v Lidické, kde budou nový povrch silnice a přechody v Rožnově hotové v listopadu.

A v plánu je ještě jedno omezení na Dlouhé louce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se tam chystá přidat druhý levý odbočovací pruh směrem k sídlišti Máj. Stavba už měla začít, ale ŘSD ji kvůli dalším omezením ve městě prozatím odložilo.